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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Журналістку "Лівого берега" госпіталізували з підозрою на коронавірус: відео

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      Ганну Стешенко госпіталізували / facebook.com

      Парламентську кореспондентку "Лівого берега" Ганну Стешенко забрала швидка до лікарні. Вона показала, як виглядає швидка.

      Ганну Стешенко госпіталізувала швидка в Олександрівську лікарню міста Києва, повідомляє редактор інтернет-видання Соня Кошкіна.

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      Наразі Стешенко очікує тест на коронавірус, їй заборонили виходити з машини.

      Дивіться відео: госпіталізація журналістки видання "Лівий берег"

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      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Лікарня Журналісти
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