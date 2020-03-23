Журналістку "Лівого берега" госпіталізували з підозрою на коронавірус: відео
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Парламентську кореспондентку "Лівого берега" Ганну Стешенко забрала швидка до лікарні. Вона показала, як виглядає швидка.
Ганну Стешенко госпіталізувала швидка в Олександрівську лікарню міста Києва, повідомляє редактор інтернет-видання Соня Кошкіна.
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Наразі Стешенко очікує тест на коронавірус, їй заборонили виходити з машини.
Дивіться відео: госпіталізація журналістки видання "Лівий берег"
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