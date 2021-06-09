Об этом сообщил журналист Bihus.info Даниил Мокрик. Именно по его заявлению ГБР и открыло производство.
Важно Кива защищает кандидатскую диссертацию: пустили только журналистов медведчуковских каналов – фото
Мокрик вспомнил, что его и других журналистов не допустили на защиту диссертации.
Он тогда еще и додумался посветить своим жетоном. Полицейский Рузанов не в первый раз преданно охраняет Киву. Но теперь он, похоже, "доохранялся",
– рассказал журналист.
Мокрик добавил, что его уже допросили в этом производстве в территориальном управлении ГБР в Киеве.
Как защищал диссертацию Кива
- Защита диссертации Ильи Кивы состоялась 26 апреля. Тогда неизвестные мужчины не пустили часть журналистов на защиту. Они аргументировали отказ отсутствием в списке аккредитации.
- В то же время на мероприятие попали ZIK, NewsOne и "112 Украина" и "Первого независимого".
Стоит добавить, что защита диссертации является открытым мероприятием.