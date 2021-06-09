Об этом сообщил журналист Bihus.info Даниил Мокрик. Именно по его заявлению ГБР и открыло производство.

Важно Кива защищает кандидатскую диссертацию: пустили только журналистов медведчуковских каналов – фото

Мокрик вспомнил, что его и других журналистов не допустили на защиту диссертации.

Он тогда еще и додумался посветить своим жетоном. Полицейский Рузанов не в первый раз преданно охраняет Киву. Но теперь он, похоже, "доохранялся",

– рассказал журналист.

Мокрик добавил, что его уже допросили в этом производстве в территориальном управлении ГБР в Киеве.

Обратите внимание! В государственном Институте подготовки кадров государственной Службы занятости Украины, где защищался нардеп Илья Кива, признали, что несмотря на требование к открытости защиты диссертации, помощники нардепа организовали аккредитацию для СМИ, а охрана вуза не препятствовала титушкам.

Как защищал диссертацию Кива

Защита диссертации Ильи Кивы состоялась 26 апреля. Тогда неизвестные мужчины не пустили часть журналистов на защиту. Они аргументировали отказ отсутствием в списке аккредитации.

В то же время на мероприятие попали ZIK, NewsOne и "112 Украина" и "Первого независимого".

Стоит добавить, что защита диссертации является открытым мероприятием.