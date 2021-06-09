Про це повідомив журналіст Bihus.info Данило Мокрик. Саме за його заявою ДБР і відкрило провадження.

Важливо Кива захищає кандидатську дисертацію: пустили лише журналістів медведчуківських каналів – фото

Мокрик згадав, що його та інших журналістів не допустив на захист дисертації Киви працівник поліції Юрій Рузанов.

Він тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном. Поліцейський Рузанов не вперше віддано охороняє Киву. Але тепер він, схоже, "доохоронявся",

– розповів журналіст.

Мокрик додав, що його вже допитали в цьому провадженні в Територіальному управлінні ДБР у Києві.

Зверніть увагу! У державному Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості України, де захищався нардеп Ілля Кива, визнали, що попри вимогу до відкритості захисту дисертації, помічники нардепа організували "акредитацію" для ЗМІ, а охорона вишу не перешкоджала тітушкам.

Як захищав дисертацію Кива

Захист дисертації Іллі Киви відбувся 26 квітня. Тоді невідомі чоловіки не пустили частину журналістів на захист. Вони аргументували відмову відсутністю в списку акредитації.

Водночас на захід потрапили ZIK, NewsOne і "112 Україна" та "Першого незалежного".

Варто додати, що захист дисертації є відкритим заходом.