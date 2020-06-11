Активисты выгнали из-под здания Службы безопасности Украины журналистов, которые работают на скандального пророссийского блогера Анатолия Шария. В то время в СБУ объявляли подозрение Сергею Стерненко.

Журналистов Шария выгнали с помощью музыки, звуков громкоговорителей и возгласов "Шарий н**уй". Трансляцию акции возле СБУ в поддержку Сергея Стерненко вел 24 канал.

Важно Активисту Стерненко вручили подозрение об умышленном убийстве

Выгоняли дважды – с перерывом в несколько минут. Активисты обвинили их в распространении пророссийских фейков и работе на агрессора. Те же, со своей стороны, решили написать заявление о "препятствовании журналистской деятельности".



Журналисты Шария / Фото из телеграм-канала Pavlovskynews

Что интересно, на это почти мгновенно отреагировал сам Шарий. В своем телеграм-канале он в характерном для себя стиле назвал активистов "животными". Именно Шарий и другие пророссийские политики и соратники Януковича не раз заявляли о том, что "Стерненко должен сесть".

Важно! Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесскую ячейку "Правого сектора".

Как журналистов Шария выгнали из-под СБУ

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Стерненко вручили подозрение об умышленном убийстве

Служба безопасности Украины все-таки вручила подозрение об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия одесскому активисту Сергею Стерненко.

Впоследствии состоится избрание меры пресечения активисту в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Активист отметил, что подозрение вручили несмотря на то, что:

Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее и сам признал, когда сообщил о подозрениях нападавшим.

Что касается ножа – есть несколько экспертиз, которые устанавливают, что он не является холодным оружием.

Дело Стерненко: что нужно знать