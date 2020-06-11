Активісти вигнали з-під будівлі Служби безпеки України журналістів, які працюють на скандального проросійського блогера Анатолія Шарія. У той час в СБУ оголошували підозру Сергію Стерненку.

Журналістів Шарія вигнали за допомогою музики, звуків гучномовців та вигуків "Шарій н**уй". Трансляцію акції біля СБУ на підтримку Сергія Стерненка вів 24 канал.

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Виганяли двічі – із перервою в кілька хвилин. Активісти звинуватили їх у поширенні проросійських фейків і роботі на агресора. Ті ж, зі свого боку, вирішили написати заяву про "перешкоджання журналістській діяльності".



Журналісти Шарія пишуть заяву / Фото з телеграм-каналу Pavlovskynews

Що цікаво, на це майже миттєво відреагував сам Шарій. У своєму телеграм-каналі він в характерному для себе стилі назвав активістів "тваринами". Саме Шарій та інші проросійські політики та поплічники Януковича не раз заявляли про те, що "Стерненко має сісти".

Важливо! Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору".

Як журналістів Шарія вигнали з-під СБУ

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