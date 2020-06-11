Журналістів Шарія з ганьбою вигнали з акції на підтримку Стерненка: відео
Активісти вигнали з-під будівлі Служби безпеки України журналістів, які працюють на скандального проросійського блогера Анатолія Шарія. У той час в СБУ оголошували підозру Сергію Стерненку.
Журналістів Шарія вигнали за допомогою музики, звуків гучномовців та вигуків "Шарій н**уй". Трансляцію акції біля СБУ на підтримку Сергія Стерненка вів 24 канал.
Важливо Активісту Стерненку вручили підозру про умисне вбивство
Виганяли двічі – із перервою в кілька хвилин. Активісти звинуватили їх у поширенні проросійських фейків і роботі на агресора. Ті ж, зі свого боку, вирішили написати заяву про "перешкоджання журналістській діяльності".
Журналісти Шарія пишуть заяву / Фото з телеграм-каналу Pavlovskynews
Що цікаво, на це майже миттєво відреагував сам Шарій. У своєму телеграм-каналі він в характерному для себе стилі назвав активістів "тваринами". Саме Шарій та інші проросійські політики та поплічники Януковича не раз заявляли про те, що "Стерненко має сісти".
Важливо! Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору".
Як журналістів Шарія вигнали з-під СБУ
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Стерненку вручили підозру про умисне вбивство
Служба безпеки України таки вручила підозру про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї одеському активістові Сергію Стерненку.
Згодом відбудеться обрання запобіжного заходу активісту у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Активіст наголосив, що підозри вручили попри те, що:
- Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам.
- Щодо ножа – є декілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю.
Справа Стерненка: що треба знати
- Активіста тричі намагалися вбити ще в 2018 році, організаторів замахів так і не знайшли. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.
- Оголосити підозру активісту закликали саме проросійські сили, саме вони це роблять і тепер. Зараз інтереси вбитого нападника захищає поплічник Януковича Андрій Портнов.
- Проросійські сили активізувались у цій справі після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона заявила, що підозру оголосять у будь-якому випадку.
- Багато активістів виступають на захист Стерненка, а в українських містах відбулися масові акції. Сам Стерненко закликає загалом право на захист свого життя та здоров'я.