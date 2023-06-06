Команда 24 Канала при любых условиях и ситуациях вместе со своей аудиторией. К профессиональному празднику ведущие и журналисты открыли занавес в студию и показали, как мы держим строй на информационном поле.

Интересно День журналиста в Украине: как появился этот праздник и кто его установил

Каждый день боремся с российской пропагандой

Полномасштабное вторжение перевернуло жизнь каждого украинца с ног на голову. Сетью начало распространяться множество информации, в том числе – и российской пропаганды. Именно поэтому журналисты 24/7 работают, чтобы каждый мог узнать правду.

Враг пытался помешать даже хакерскими атаками. К слову, она состоялась 11 мая. Интересно, что накануне журналисты 24 Канала подготовили к публикации расследование о российском агенте ГРУ Семене Багдасарове. Пропагандисты начали распространять от имени команды фейки с угрозами Владимиру Зеленскому и украинцам. Однако команду нас таким не запугиваешь – специалисты дали отпор оккупантам и в этом "бою".

Несмотря на обстрелы, массированные атаки ракетами и дронами-камикадзе, веерные отключения электроэнергии – журналисты 24 Канала всегда на связи. Так будет и дальше.

Благодаря Вам, нашим зрителям, ютуб-канал получил 5 миллионов подписчиков. Команда 24 Канала благодарит за доверие, ведь такой показатель – комплимент для нас. Просмотры, комментарии и положительные отзывы – лучшая награда для редакции, которая ежедневно работает над созданием интересного контента.

Ежедневно мы работаем над тем, чтобы наша аудитория получала проверенные факты о самых актуальных и интересных событиях. К профессиональному празднику команда 24 Канала записала обращение, в котором поблагодарила Вас – наших читателей и зрителей за поддержку и донаты на ВСУ, ведь так каждый украинец приближает победу.

Журналисты 24 Канала обратились к украинцам: смотрите видео

Поздравляем коллег-журналистов с профессиональным праздником!