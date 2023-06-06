Команда 24 Каналу за будь-яких умов та ситуацій разом зі своєю аудиторією. До професійного свята ведучі та журналісти відкрили завісу до студій і показали, як ми тримаємо стрій на інформаційному полі.

Цікаво День журналіста в Україні: як з'явилось це свято та хто його встановив

Щодня боремося з російською пропагандою

Повномасштабне вторгнення перевернуло життя кожного українця з ніг на голову. Мережею почало ширитися безліч інформації, у тому числі – й російської пропаганди. Саме тому журналісти 24/7 працюють, аби кожен міг дізнатися правду.

Ворог намагався нам завадити навіть хакерськими атаками. До слова, вона відбулася 11 травня. Цікаво, що напередодні журналісти 24 Каналу підготували до публікації розслідування про російського агента ГРУ Семена Багдасарова. Пропагандисти почали поширювати від імені команди фейки з погрозами Володимиру Зеленському та українцям. Проте команду нас таким не залякаєш – фахівці дали відсіч окупантам і в цьому бою.

Попри обстріли, масовані атаки ракетами та дронами-камікадзе, віялові відключення електроенергії – журналісти 24 Каналу завжди на зв'язку. Так буде і надалі.

Завдяки Вам, нашим глядачам, ютуб-канал здобув шанування 5 мільйонів підписників. Команда 24 Каналу дякує за довіру, адже такий показник – комплімент для нас. Перегляди, коментарі та позитивні відгуки – це найкраща нагорода для редакції, яка щодня працює над створенням цікавого контенту.

Щоденно ми працюємо над тим, аби наша аудиторія отримувала перевірені факти про найактуальніші та найцікавіші події. До професійного свята команда 24 Каналу записала звернення, у якому подякувала Вам – нашим читачам та глядачам за підтримку та донати на ЗСУ, адже так кожен українець наближає перемогу.

Журналісти 24 Каналу звернулися до українців: дивіться відео

Вітаємо колег-журналістів з професійним святом!