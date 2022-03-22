Расследование по активам россиян в Европе провели журналисты международной сети OCCRP и их партнеры из разных стран мира.

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Россияне имеют активы в Европе на миллиарды долларов

Расследователи создали базу данных активов, которые принадлежат ключевым лицам – чиновникам, олигархам, бизнесменам, которые приближены к президенту государства-агрессора Владимиру Путину. Журналисты проверили записи в земельных и корпоративных реестрах и утечки из оффшорных юрисдикций.

Результатом этой работы стало выявление более 145 активов общей стоимостью 17,5 миллиарда долларов. Речь идет о виллах, яхтах, самолетах.

Среди людей, которым они принадлежат, есть

бизнесмен, олигарх, миллиардер Алишер Усманов;

главный прокурор Москвы Денис Попов;

бизнесмен, олигарх, миллиардер Геннадий Тимченко;

российский политик, генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин;

российский чиновник Игорь Шувалов;

президент "Транснефти" Николай Токарев;

бизнесмен, олигарх, миллиардер Олег Дерипаска;

бизнесмен, олигарх, миллиардер Роман Абрамович;

теле- и радиоведущий Владимир Соловьев;

уполномоченный президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший генпрокурор Юрий Чайка.

После полномасштабного вторжения России в Украину международное сообщество ввело санкции против многих бизнесменов и чиновников, которые являются сторонниками главы Кремля. Но они научились скрывать свое богатство в тайных офшорах и на засекреченных банковских счетах.

Многие активы россиян в Европе уже нашли, однако OCCRP продолжает искать и проверять другие объекты недвижимости, яхты и самолеты. Поэтому база будет обновляться.

Какие именно активы и у кого обнаружили

В собственности Усманова журналисты нашли 20 активов по всему миру на общую сумму почти 3,4 миллиарда долларов. Крупнейшие из выявленных:

большой кирпичный особняк вблизи Хэмпстед-Хит в Великобритании стоимостью 30,8 миллиона долларов;

самолет M-IABU, Airbus A340-300 на острове Мэн, стоимостью 350 миллионов долларов;

вилла в курортном городке Латвии стоимостью 5,3 миллиона долларов;

две баварские виллы на берегу озера в Форелленштрассе в Германии стоимостью 6,6 и 11 миллионов долларов;

суперяхта Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов и прочее.



Дом Усманова в Британии / Фото Илья Лозовский, OCCRP

У давнего друга российского президента олигарха Геннадия Тимченко обнаружили активы стоимостью 70,5 миллиона долларов:

коммерческая недвижимость Хельсинки-Арена в Финляндии стоимостью 15,5 миллиона долларов;

Яхта Lena стоимостью 55 миллионов долларов;

Дом на Французской Ривьере.

Абрамович имеет 84 актива общей стоимостью 7,7 миллиарда долларов. Самые дорогие из них:

поместье на Французской Ривьере стоимостью 89,3 миллиона долларов;

дом возле Елисейских полей во Франции, записанный на детей и бывшую жену, стоимостью 17,5 миллиона долларов;

самолет LX-RAY Gulfstream G650, зарегистрированный в Люксембурге, стоимостью 39 миллионов долларов;

лондонская компания Evraz Plc. стоимостью 3,38 миллиарда долларов;

примерно 27 квартир в Chelsea Village (Лондон).



Имение Абрамовича на Французской Ривьере / Фото Дима Стоянов, Bird.bg