Розслідування щодо активів росіян в Європі провели журналісти міжнародної мережі OCCRP та їхні партнери з різних країн світу.
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Росіяни мають активи в Європи на мільярди доларів
Розслідувачі створили базу даних активів, які належать ключовим особам – чиновникам, олігархам, бізнесменам, які наближені до президента держави-агресорки Володимира Путіна. Журналісти перевірили записи у земельних та корпоративних реєстрах та витоки з офшорних юрисдикцій.
Результатом цієї роботи стало виявлення понад 145 активів загальною вартістю 17,5 мільярдів доларів. Йдеться про вілли, яхти, літаки.
Серед людей, яким вони належать, є
- бізнесмен, олігарх, мільярдер Алішер Усманов,
- головний прокурор Москви Денис Попов,
- бізнесмен, олігарх, мільярдер Геннадій Тимченко,
- російський політик, генеральний директор "Роснефті" Ігор Сєчін,
- російський чиновник Ігор Шувалов,
- президент "Транснефті" Микола Токарєв,
- бізнесмен, олігарх, мільярдер Олег Дерипаска,
- бізнесмен, олігарх, мільярдер Роман Абрамович,
- теле- та радіоведучий Володимир Соловйов,
- уповноважений президента у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, колишній генпрокурор Юрій Чайка.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна спільнота ввела санкції проти багатьох бізнесменів та чиновників, які є прихильниками глави Кремля. Але вони навчилися приховувати своє багатство у таємних офшорах та на засекречених банківських рахунках.
Багато активів росіян в Європі вже знайшли, однак OCCRP продовжує шукати та перевіряти інші об'єкти нерухомості, яхти та літаки. Тому база оновлюватиметься.
Які саме активи та в кого виявили
У власності Усманова журналісти знайшли 20 активів по всьому світу на загальну суму майже 3,4 мільярда доларів. Найбільші з виявлених:
- великий цегляний особняк поблизу Хемпстед-Хіт у Великій Британії вартістю 30,8 мільйона доларів,
- літак M-IABU, Airbus A340-300 на острові Мен, вартістю 350 мільйонів доларів,
- вілла в курортному містечку Латвії вартістю 5,3 мільйона доларів,
- дві баварські вілли на березі озера у Форелленштрассе в Німеччині вартістю 6,6 та 11 мільйонів доларів,
- суперяхта Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів та інше.
Будинок Усманова у Британії / Фото Ілля Лозовський, OCCRP
У давнього друга російського президента олігарха Геннадія Тимченка виявили активи вартістю 70,5 мільйона доларів:
- комерційна нерухомість Гельсінкі-Арена у Фінляндії вартістю 15,5 мільйона доларів,
- Яхта Lena вартістю 55 мільйонів доларів,
- Будинок на Французькій Рів'єрі.
Абрамович має 84 активи загальною вартістю 7,7 мільярда доларів Найдорожчі з них:
- маєток на Французькій Рив'єрі вартістю 89,3 мільйона доларів,
- будинок біля Єлисейських полів у Франції, записаний на дітей та колишню дружину, вартістю 17,5 мільйона доларів,
- літак LX-RAY Gulfstream G650, зареєстрований в Люксембурзі, вартість 39 мільйонів доларів,
- лондонська компанія Evraz Plc. вартістю 3,38 мільярда доларів,
- приблизно 27 квартир у Chelsea Village (Лондон).
Маєток Абрамовича на французькій Рив'єрі / Фото Діма Стоянов, Bird.bg