Розслідування щодо активів росіян в Європі провели журналісти міжнародної мережі OCCRP та їхні партнери з різних країн світу.

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Росіяни мають активи в Європи на мільярди доларів

Розслідувачі створили базу даних активів, які належать ключовим особам – чиновникам, олігархам, бізнесменам, які наближені до президента держави-агресорки Володимира Путіна. Журналісти перевірили записи у земельних та корпоративних реєстрах та витоки з офшорних юрисдикцій.

Результатом цієї роботи стало виявлення понад 145 активів загальною вартістю 17,5 мільярдів доларів. Йдеться про вілли, яхти, літаки.

Серед людей, яким вони належать, є

бізнесмен, олігарх, мільярдер Алішер Усманов,

головний прокурор Москви Денис Попов,

бізнесмен, олігарх, мільярдер Геннадій Тимченко,

російський політик, генеральний директор "Роснефті" Ігор Сєчін,

російський чиновник Ігор Шувалов,

президент "Транснефті" Микола Токарєв,

бізнесмен, олігарх, мільярдер Олег Дерипаска,

бізнесмен, олігарх, мільярдер Роман Абрамович,

теле- та радіоведучий Володимир Соловйов,

уповноважений президента у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, колишній генпрокурор Юрій Чайка.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна спільнота ввела санкції проти багатьох бізнесменів та чиновників, які є прихильниками глави Кремля. Але вони навчилися приховувати своє багатство у таємних офшорах та на засекречених банківських рахунках.

Багато активів росіян в Європі вже знайшли, однак OCCRP продовжує шукати та перевіряти інші об'єкти нерухомості, яхти та літаки. Тому база оновлюватиметься.

Які саме активи та в кого виявили

У власності Усманова журналісти знайшли 20 активів по всьому світу на загальну суму ​​майже 3,4 мільярда доларів. Найбільші з виявлених:

великий цегляний особняк поблизу Хемпстед-Хіт у Великій Британії вартістю 30,8 мільйона доларів,

літак M-IABU, Airbus A340-300 на острові Мен, вартістю 350 мільйонів доларів,

вілла в курортному містечку Латвії вартістю 5,3 мільйона доларів,

дві баварські вілли на березі озера у Форелленштрассе в Німеччині вартістю ​​6,6 та 11 мільйонів доларів,

суперяхта Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів та інше.



Будинок Усманова у Британії / Фото Ілля Лозовський, OCCRP

У давнього друга російського президента олігарха Геннадія Тимченка виявили активи вартістю 70,5 мільйона доларів:

комерційна нерухомість Гельсінкі-Арена у Фінляндії вартістю ​​15,5 мільйона доларів,

Яхта Lena вартістю 55 мільйонів доларів,

Будинок на Французькій Рів'єрі.

Абрамович має 84 активи загальною вартістю ​​7,7 мільярда доларів Найдорожчі з них:

маєток на Французькій Рив'єрі вартістю ​​89,3 мільйона доларів,

будинок біля Єлисейських полів у Франції, записаний на дітей та колишню дружину, вартістю 17,5 мільйона доларів,

літак ​​LX-RAY Gulfstream G650, зареєстрований в Люксембурзі, вартість 39 мільйонів доларів,

лондонська компанія Evraz Plc. вартістю 3,38 мільярда доларів,

приблизно 27 квартир у Chelsea Village (Лондон).



Маєток Абрамовича на французькій Рив'єрі / Фото Діма Стоянов, Bird.bg