Журналисты в новом расследовании назвали имя работника СБУ. Кроме того, они даже поговорили с ним.

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Журналисты нашли работника СБУ, который якобы звонил, чтобы сорвать показ "Оффшор 95"

Два высокопоставленных источника в Киевской городской государственной администрации (КГГА) подтвердили журналистам, что днем 3 октября, за несколько часов до запланированной премьеры фильма "Оффшор 95", им позвонил мужчина, который назвался сотрудником СБУ,

– говорится в сообщении.

Издание утверждает, по их источникам, – он "пытался помешать премьерному показу фильма об оффшорах президента и его окружения, который должен был состояться в киевском коммунальном учреждении "Малая опера".

Эту информацию подтвердил советник городского главы Киева Алексей Гриценко, опубликовав на своей фейсбук-странице номер телефона, с которого звонили чиновникам КГГА.

В мобильных приложениях для идентификации абонента этот номер был записан в основном как "Александр Новиков СБУ".

Гриценко рассказал, что "по сути, просили не проводить это мероприятие, предупреждая о потенциальной какой-то ответственности, если оно будет проведено. Физически не угрожали, а с намеками, что могут быть проблемы, если состоится показ".

Журналисты нашли имя работника СБУ, который мог звонить госслужащим

Благодаря информации из банковских документов журналисты установили, что вышеупомянутый номер телефона указал при регистрации банковского счета мужчина по имени Александр Новиков.

Журналисты звонили по указанному номеру Новикову, и после вопроса о его причастности к срыву фильма "Оффшор 95", мужчина резко попрощался и бросил трубку. Позже расследователи встретили его под домом, чтобы повторить вопрос.

Я с угрозами не звонил. Честно говорю. У меня есть рабочие вопросы, а рабочие вопросы — это рабочие вопросы. А с угрозами не звонил,

– заверил Новиков.

На запрос издания в СБУ ответили, что ведомство "не вмешивается в деятельность журналистов".

Коротко о попытке срыва показа расследования "Оффшор 95"