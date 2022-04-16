По информации журналистов, мама Козака владеет двумя квартирами в столице. В частности в доме, куда ранее попала ракета российских оккупантов.

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Кроме того, она является владелицей ресторана "Зустріч" во Львове, а также компании, на которую записана часть здания, где расположено заведение. Женщина официально является совладелицей компании "Озеро", которая возвела комплекс "Навария-Нова".

На маму Козака также записаны:

дом и земля в селе Навария Львовской области;

земля в селе Ясеница-Замковая.

По данным Bihus.Info, Козаку принадлежит двухэтажное имение в Сокольниках Львовской области, где сейчас кто-то живет. Похожее имение, которое расположено рядом, оно принадлежит бывшей жене Козака Руслане.

Имения Козака во Львове и Киеве

Тарас Козак владеет нежилыми помещениями в самом Львове. В одном из жилых комплексов, который расположен в центре города, живет семья пророссийского нардепа. Там у них аж 3 квартиры и 4 паркоместа.

Журналисты Bihus.Info рассказали также о брате Тараса Козака Богдане. У него были дела с братом Медведчука Сергеем. Они вместе основали компанию "Укринвестлимитед" и "Экспонент".

Богдан Козак является владельцем двух квартир и дома во Львове. Кроме того, на него записаны 3 квартиры в Киеве.

Полное расследование Bihus.Info об имениях Козака: смотрите видео