За інформацією журналістів, мама Козака володіє двома квартирами у столиці. Зокрема у будинку, куди раніше влучила ракета російських окупантів.

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Крім того, вона є власницею ресторану "Зустріч" у Львові, а також компанії, на яку записана частина будівлі, де розташований заклад. Жінка офіційно є співвласницею компанії "Озеро", яка звела комплекс "Наварія-Нова".

На маму Козака також записані:

будинок та земля в селі Наварія на Львівщині;

земля в селі Ясениця-Замкова.

За даними Bihus.Info, Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині, де зараз хтось мешкає. Схожий маєток, який розташований поруч, він належить ексдружині Козака Руслані.

Маєтки Козака у Львові та Києві

Тарас Козак володіє нежитловими приміщеннями.у самому Львові. В одному з житлових комплексів, який розташований у центрі міста, мешкає родина проросійського нардепа. Там у них аж 3 квартири та 4 паркомісця.

Журналісти Bihus.Info розповіли також про брата Тараса Козака Богдана. Він мав справи з братом Медведчука Сергієм. Вони разом заснували компанію "Укрінвестлімітед" та "Експонент".

Богдан Козак є владником двох квартир та будинку у Львові. Крім того, на нього записані 3 квартири в Києві.

Повне розслідування Bihus.Info про маєтки Козака: дивіться відео