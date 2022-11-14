13 ноября на официальной фейсбук-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины появилось сообщение, что ряду представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменили разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными.

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Почему журналистов лишили аккредитации

Там заявили, что некоторые СМИ проигнорировали имеющиеся запреты и предупреждения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий.

Источники "Детектора медиа" сообщают, что разрешение на работу отменено по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN, SkyNews и Hromadske.

Журналисты требуют вернуть аккредитацию

Украинские и иностранные журналисты и медийные организации призвали президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова разрешить конфликтную ситуацию по лишению аккредитации журналистов, освещавших события в освобожденном Херсоне.

От власти требуют вернуть аккредитацию украинским и зарубежным журналистам, которые освещали события в Херсоне и у которых ее, согласно сообщениям Генштаба, из-за этого забрали.

Медийщики также требуют провести внутреннее расследование "непрофессиональной работы коммуникационного отдела ОК Юг и в целом коммуникационного сектора Министерства обороны Украины и принять соответствующие кадровые решения".

Убрать излишнюю и бездейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования, внедренные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга. У журналистов уже есть аккредитация МО, которая является официальным разрешением на работу. Дополнительные документы и разрешения, к тому же применяемые непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий в Украине для украинской и мировой аудитории,

– говорится в заявлении.

Ответ Натальи Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что запрет существует для всех – он был объявлен на странице ОК Юг, об этом сообщили официально. Пока работа СМИ в Херсоне не предусматривается в связи с опасностью.

В принципе так и было всегда. То, что туда попали некоторые журналисты — это так же, как люди, которые переходят на красный свет: все знают, что этого нельзя делать, это официально запрещено, но они все равно переходят,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, ни одно СМИ, которое было в Херсоне с начала освобождения, не имело официального разрешения. Гуменюк подчеркнула, что ответственность за организацию работы журналистов в зоне боевых действий берет на себя командир: он дает распоряжение, в котором прописывают, что он направляет в зону боевых действий некоторых людей. И в том числе сопровождение пресс-офицеров.

Она также добавила, что завтра, 15 ноября, журналисты смогут официально работать в Херсоне. В следующие дни тоже предполагается частичный доступ.

Мнение Дмитрия Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что контроль доступа медиа в условиях войны необходим. Это международный стандарт. И именно для этого в Генштабе создано Центральное управление гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

Однако по его словам, коммуникация с международными медиа недостаточна. Он отметил, что зарубежные СМИ должны предоставлять оперативную информацию с места событий для того, чтобы граждане стран-партнеров своими глазами увидели, для чего работает оружие и гуманитарные программы, финансируемые из налогов.

Неприемлемым в таких условиях является отмена разрешения на работу. Есть необходимость пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа. Именно с этим я обратился к Министру обороны Украины Алексею Резникову. Мир должен знать правду о преступлениях Российской Федерации,

– добавил он.

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