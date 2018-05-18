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Журналисты обнародовали состояние одиозного СБУшника: детали расследования

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Декларации сотрудников Службы безопасности засекречены, однако журналистам проекта Bihus.info удалось посчитать состояние одного из самых одиозных, пойманного на взятке Александра Карамушко.

Это тот, который прославился взятками, которые называл "котлетами". Земля, элитный дом, два автомобиля – так должна выглядеть декларация офицера контрразведки СБУ.

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Село Вишенки под Киевом. Журналисты Bihus.info выяснили: именно здесь расположена элитная недвижимость СБУшника Александра Карамушко, которого поймали на взяточничестве. Чтобы увидеть поместье майора СБУ, надо отправиться в коттеджный городок под Киевом. Охрана здесь на каждом шагу. Об адресе, по которому зарегистрирован дом Карамушко, не слышали.

Попасть на территорию элитной застройки помогли в сельском совете. Здесь подтвердили: недвижимостью действительно владеет Карамушко. Проехав через несколько охранных постов, находим дом майора СБУ. Правда, с хозяевами пообщаться не удалось.

Будинок Карамушка
Дом Карамушко

Если верить Реестру прав на недвижимое имущество, дом почти в 300 квадратов и 18 соток земли принадлежат Карамушко. Стоимость всего этого по здешним ценам – не менее 300 тысяч долларов. В такую ​​же сумму оценил имение и прокурор. И это не единственное имущество сотрудника СБУ. Александр и его жена Юлия владели недвижимостью в элитном жилом комплексе "Альпийский городок", что в Протасовом Яру. Но переписанное на родственников имущество уже продали. И это не считая автомобилей супругов, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia, стоимостью более 50 тысяч долларов. Чтобы узнать о состоянии, журналисты провели собственное расследование, ведь декларации работников СБУ засекречены.

У нас есть целая куча открытых реестров недвижимости, открытый реестр МВД,
– отметил журналист-расследователь Bihus.info Антон Столяров.

Работник Службы безопасности погорел на взятке в почти что 50 тысяч долларов. Столько же и заплатил за выход на свободу на время досудебного расследования. В разговоре с посредником, котлетами Карамушко называет взятки. Их требовал у мигрантов, которые пытались получить вид на жительство. Попался на горячем, потому что не поделился заработанным с руководством, без ведома которого такие схемы не работают, – утверждают бывшие СБУшники.

Показательно могут задержать, сделать из него виновного во всем, что можно только найти, и по всем каналам рассказывать, как в СБУ ведется борьба с коррупцией,
– рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

В то время, как детективы НАБУ каждый раз удивляют украинцев новыми разоблачениями, журналисты поднимают на поверхность скрытые факты о взяточниках, даже если они СБУшники.

Напомним, работник СБУ, которого подозревают в вымогательстве у мигрантов, вышел под залог. Погорел Карамушко на взятке почти в 50 тысяч долларов. Столько же и заплатил за выход на свободу на время досудебного расследования. За лояльность, с каждой жертвы, подозреваемый требовал "котлеты", хотя речь шла вовсе не о мясном блюде.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости политики СМИ журналисты СБУ
Источник: 24 Канал
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