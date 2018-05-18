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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Журналісти оприлюднили статки одіозного СБУшника: деталі розслідування

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Декларації працівників Служби безпеки засекречені, однак журналістам проекту Bihus.info вдалося порахувати статки одного із найбільш одіозних, спійманого на хабарі Олександра Карамушки.

Це той, який прославився хабарями, які називав "котлетами". Земля, елітний будинок, два авто – так має виглядати декларація офіцера контррозвідки СБУ. 

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Село Вишеньки під Києвом. Журналісти Bihus.info з'ясували: саме тут розташована елітна нерухомість СБУшника Олександра Карамушки, якого спіймали на хабарництві. Щоб побачити маєток майора СБУ, треба вирушити до котеджного містечка під Києвом. Охорона тут на кожному кроці. Про адресу, за якою зареєстрований будинок Карамушки, не чули.

Потрапити на територію елітної забудови допомогли в сільській раді. Тут підтвердили: нерухомістю дійсно володіє Карамушко. Проїхавши через кілька охоронних постів, знаходимо будинок майора СБУ. Щоправда, з господарями поспілкуватись не вдалося.

Будинок Карамушка
Будинок Карамушка

Якщо вірити Реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок майже у 300 квадратів та 18 соток землі належать Карамушці. Вартість всього цього за тутешніми цінами – щонайменше 300 тисяч доларів. У таку ж суму оцінив маєток і прокурор. І це не єдине майно співробітника СБУ. Олександр та його дружина Юлія володіли нерухомістю в елітному житловому комплексі “Альпійське містечко”, що у Протасовому Яру. Та переписане на родичів майно вже продали. І це не враховуючи автомобілів подружжя, Toyota Land Cruiser і Skoda Octavia, вартістю понад 50 тисяч доларів. Аби дізнатися про статки, журналісти провели власне розслідування, адже декларації працівників СБУ засекречені.

У нас є ціла купа відкритих реєстрів нерухомості, відкритий реєстр МВС,
– зазначив журналіст-розслідувач bihus.info Антон Столяров.

Працівник Служби безпеки погорів на хабарі в майже 50 тисяч доларів. Стільки ж і заплатив за вихід на свободу на час досудового розслідування. У розмові з посередником, котлетами Карамушко називає хабарі. Їх вимагав у мігрантів, які намагались отримати посвідку на проживання. Попався на гарячому, бо не поділився заробленим із керівництвом, без відома якого такі схеми не працюють, – стверджують колишні СБУшники. 

Показово можуть затримати, зробити з нього винного у всьому, що можна тільки знайти, і по всім каналам розповідати, як в СБУ ведеться боротьба з корупцією,
– розповів екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун.

У той час, як детективи НАБУ щоразу дивують українців новими викриттями, журналісти піднімають на поверхню приховані факти про хабарників, навіть якщо вони СБУшники. 

Нагадаємо, працівник СБУ, якого підозрюють у вимаганні коштів у мігрантів, вийшов під заставу. Погорів Карамушка на хабарі майже у 50 тисяч доларів. Стільки ж і заплатив за вихід на свободу на час досудового розслідування. За лояльність з кожної жертви підозрюваний вимагав "котлети", хоча мова йде зовсім не про м'ясну страву.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини політики ЗМІ журналісти СБУ
Джерело: 24 Канал
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