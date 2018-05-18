Пропонував хабар НАБУ: Генпрокуратура завершила слідство про відомого бізнесмена-контрабандиста
ГПУ завершила досудове розслідування про бізнесмена-контрабандиста, який намагався дати 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
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Відомий бізнесмен-контрабандист Вадим Альперін у 2017 році пропонував службовій особі НАБУ хабар у розмірі 800 тисяч доларів за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств на суму близько 450 мільйонів гривень.
"17.05.2018 слідчими Департаменту, відповідно до положень ст. 290 КПК України, повідомлено підозрюваного та його захисників у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів, якими володіє сторона обвинувачення", – йдеться у повідомленні.
Підозрюваному і його захисникам буде вручено обвинувальний акт, який згодом передадуть до суду.