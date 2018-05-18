Предлагал взятку НАБУ: Генпрокуратура завершила следствие о известном бизнесмене-контрабандисте

ГПУ завершила досудебное расследование о бизнесмене-контрабандисте, который пытался дать 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Известный бизнесмен-контрабандист Вадим Альперин в 2017 году предлагал должностному лицу НАБУ взятку в размере 800 тысяч долларов за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий на сумму около 450 миллионов гривен.

"17.05.2018 следователями Департамента, в соответствии с положениями ст. 290 УПК Украины, сообщено подозреваемому и его защитников об уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к его материалам, которыми располагает сторона обвинения", – говорится в сообщении.

Подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, который впоследствии передадут в суд.