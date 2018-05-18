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Конституционный суд проверит, было ли конституционным назначение Луценко главой ГПУ

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КСУ проверит закон, который позволил назначить Луценко главой ГПУ
КСУ проверит закон, который позволил назначить Луценко главой ГПУ / Вести

Конституционный суд Украины проведет проверку на соответствие Конституции закона, который позволил назначить Юрия Луценко генеральным прокурором.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Отметим, что накануне 45 народных депутатов подписали представление в КСУ, в котором указали, что не признают закон, которым Юрия Луценко был избран генпрокурором.

В свою очередь в КСУ сообщили, что к ним поступило представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII.

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Этим актом Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые позволили назначить генпрокурором лицо без юридического образования и опыта работы. Закон мгновенно был опубликован в спецвыпуске "Голос Украины". После этого ГПУ возглавил Юрий Луценко. Отметим, что президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Луценко главой ГПУ прямо в сессионном зале парламента.

Теги: Новости Украины Законодательство Новости политики Конституционный суд ГПУ Юрий Луценко Конституция
Источник: 24 Канал
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