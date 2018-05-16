Луценко признался, будет ли претендовать на пост президента на следующих выборах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году.
Об этом глава ГПУ рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я, наверное, единственный не кандидат в президенты из большого круга моих знакомых. Это продуманное решение. С самого начала моей работы здесь, несмотря на разные разговоры, я точно не кандидат в президенты", – заверил Луценко.
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Предстоящие выборы генпрокурор назвал "символическими".
"Ровно 100 лет назад Украина была примерно в такой же ситуации... Небольшая группа людей пыталась тогда построить страну. И огромная масса людей, подогреваемая пятой колонной Кремля, доморощенными радикалами и полезными идиотами, просто уничтожила УНР. Потом и потому в землю полегли миллионы украинцев. Этот урок мы должны помнить, если хотим быть успешной страной", – сказал Луценко.
Он также добавил, что его роль на предстоящих президентских выборах – "сдержаться и не начать давать прямые оценки популистам".
"Я постараюсь говорить только одно – поддержите тех, кто строит страну, а не тех, кто все критикует и дает бесконечные невыполнимые обещания", – подчеркнул Луценко.
К слову, по результатам социологического опроса, в Верховную Раду Украины на следующих парламентских выборах могут пройти 7 политических партий. Больше всего голосов набирают "ВО "Батькивщина", "Гражданская позиция" и партия "Слуга Народа".
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