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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Луценко зізнався, чи претендуватиме на посаду президента на наступних виборах

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Юрій Луценко розповів про плани на президентство
Юрій Луценко розповів про плани на президентство / 24 Канал

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що не планує брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році.

Про це глава ГПУ розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я, напевно, єдиний не кандидат у президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення. З самого початку моєї роботи тут, незважаючи на різні розмови, я точно не кандидат у президенти", – запевнив Луценко.

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Майбутні вибори генпрокурор назвав "символічними".

"Рівно 100 років тому Україна була приблизно у такій самій ситуації... Невелика група людей намагалася тоді побудувати країну. І величезна маса людей, що підігрівається п'ятою колоною Кремля, доморощеними радикалами і корисними ідіотами, просто знищила УНР. Потім і тому в землю полягли мільйони українців. Цей урок ми маємо пам'ятати, якщо хочемо бути успішною країною", – сказав Луценко.

Він також додав, що його роль на майбутніх президентських виборах – "стриматися і не почати давати прямі оцінки популістам".

"Я намагатимусь говорити лише одне – підтримайте тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки", – наголосив Луценко.

До слова, за результатами соціологічного опитування, до Верховної Ради України на наступних парламентських виборах можуть пройти 7 політичних партій. Найбільше голосів набирають "ВО "Батьківщина", "Громадянська позиція" та партія "Слуга Народу".

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Президент України
Джерело: 24 Канал
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