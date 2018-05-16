Луценко зізнався, чи претендуватиме на посаду президента на наступних виборах
Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що не планує брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році.
Про це глава ГПУ розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я, напевно, єдиний не кандидат у президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення. З самого початку моєї роботи тут, незважаючи на різні розмови, я точно не кандидат у президенти", – запевнив Луценко.
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Майбутні вибори генпрокурор назвав "символічними".
"Рівно 100 років тому Україна була приблизно у такій самій ситуації... Невелика група людей намагалася тоді побудувати країну. І величезна маса людей, що підігрівається п'ятою колоною Кремля, доморощеними радикалами і корисними ідіотами, просто знищила УНР. Потім і тому в землю полягли мільйони українців. Цей урок ми маємо пам'ятати, якщо хочемо бути успішною країною", – сказав Луценко.
Він також додав, що його роль на майбутніх президентських виборах – "стриматися і не почати давати прямі оцінки популістам".
"Я намагатимусь говорити лише одне – підтримайте тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки", – наголосив Луценко.
До слова, за результатами соціологічного опитування, до Верховної Ради України на наступних парламентських виборах можуть пройти 7 політичних партій. Найбільше голосів набирають "ВО "Батьківщина", "Громадянська позиція" та партія "Слуга Народу".
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