17:28
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Конституційний суд перевірить, чи було конституційним призначення Луценка головою ГПУ

617 Читать новость на русском
КСУ перевірить закон, який дозволив призначити Луценка головою ГПУ
КСУ перевірить закон, який дозволив призначити Луценка головою ГПУ / Вести

Конституційний суд України проведе перевірку на відповідність Конституції закону, який дозволив призначити Юрія Луценка генеральним прокурором.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Зазначимо, що напередодні 45 народних депутатів підписали подання до КСУ, в якому зазначили, що не визнають закон, яким Юрія Луценка було обрано генпрокурором.

У свою чергу в КСУ сповістили, що до них надійшло подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України" від 12 травня 2016 № 1355-VIII.

Читайте також: Луценко зізнався, чи претендуватиме на посаду президента на наступних виборах

Цим актом Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволили призначити генпрокурором особу без юридичної освіти і досвіду роботи. Закон миттєво був опублікований у спецвипуску "Голос України". Після цього ГПУ очолив Юрій Луценко. Зазначимо, що президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Луценка головою ГПУ прямо в сесійній залі парламенту.

Теги: Новини України ГПУ Законодавство Новини політики Юрій Луценко Конституційний суд Конституція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Северный поток-2" не дает Трампу спать спокойно
Злой Одессит 421
Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
сьогодні, 16:00 Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
Сергій Фурса 292
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
сьогодні, 15:00 Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
Ілля Кенігштейн 1207
74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
сьогодні, 13:10 74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
Настя Сукач 663
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук