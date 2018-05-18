Конституційний суд перевірить, чи було конституційним призначення Луценка головою ГПУ

Конституційний суд України проведе перевірку на відповідність Конституції закону, який дозволив призначити Юрія Луценка генеральним прокурором.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Зазначимо, що напередодні 45 народних депутатів підписали подання до КСУ, в якому зазначили, що не визнають закон, яким Юрія Луценка було обрано генпрокурором.

У свою чергу в КСУ сповістили, що до них надійшло подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України" від 12 травня 2016 № 1355-VIII.

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Цим актом Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволили призначити генпрокурором особу без юридичної освіти і досвіду роботи. Закон миттєво був опублікований у спецвипуску "Голос України". Після цього ГПУ очолив Юрій Луценко. Зазначимо, що президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Луценка головою ГПУ прямо в сесійній залі парламенту.