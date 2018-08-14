Журналисты выяснили, куда исчез Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман 5 августа ушел в отпуск, в котором будет находиться до 17 августа.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ Кабмина.

В правительстве уточнили, что премьер-министр за дни отпуска фактически получил 14 981,9 гривен. При этом пособие к отпуску премьер-министру не начисляли и не выплачивали.

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При этом в пресс-службе Кабмина не ответили на вопрос, где именно этим летом отдыхает Гройсман.

Отпуску Гройсмана предшествовал отдых министра внутренних дел Арсена Авакова.