Журналисты выяснили, куда исчез Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман 5 августа ушел в отпуск, в котором будет находиться до 17 августа.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ Кабмина.
В правительстве уточнили, что премьер-министр за дни отпуска фактически получил 14 981,9 гривен. При этом пособие к отпуску премьер-министру не начисляли и не выплачивали.
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При этом в пресс-службе Кабмина не ответили на вопрос, где именно этим летом отдыхает Гройсман.
Отпуску Гройсмана предшествовал отдых министра внутренних дел Арсена Авакова.
Источник: 24 Канал
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