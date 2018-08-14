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Журналісти з’ясували, куди зник Гройсман

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 канал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 5 серпня пішов у відпустку, в якій перебуватиме до 17 серпня.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь Кабміну.

В уряді уточнили, що прем’єр-міністр за дні відпустки фактично отримав 14 981,9 гривень. При цьому грошову допомогу до відпустки прем’єр-міністрові не нараховували та не виплачували.

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При цьому у прес-службі Кабміну не відповіли на запитання, де саме цього літа відпочиває Гройсман.

Відпустці Гройсмана передував відпочинок міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Теги: Новини України Володимир Гройсман відпочинок
Джерело: 24 Канал
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