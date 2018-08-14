Журналісти з’ясували, куди зник Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 5 серпня пішов у відпустку, в якій перебуватиме до 17 серпня.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь Кабміну.
В уряді уточнили, що прем’єр-міністр за дні відпустки фактично отримав 14 981,9 гривень. При цьому грошову допомогу до відпустки прем’єр-міністрові не нараховували та не виплачували.
Читайте також: Співак Дзідзьо здійснив свою екзотичну мрію: відеофакт
При цьому у прес-службі Кабміну не відповіли на запитання, де саме цього літа відпочиває Гройсман.
Відпустці Гройсмана передував відпочинок міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)12 грудня 2012 , 15:40 17
Україна – Туреччина: Шевченко визначився із заявкою на матч2 вересня 2017 , 10:48
Скендербеу – Динамо: Хацкевич взяв на гру 20 футболістів22 листопада 2017 , 16:00