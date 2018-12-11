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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Журжий: Насирова восстановили в должности главы ГФС. Удивляет поведение правительства и ГФС

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      Журжий прокомментировал обновление Насирова на посту главы ГФС
      Журжий прокомментировал обновление Насирова на посту главы ГФС / Фото из открытых источников

      Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова на посту главы ГФС да еще и обязал выплатить ему заработную плату за вынужденный прогул.

      Речь идет об иске Насирова к Государственной Фискальной службе и Кабинету Министров Украины. Самого решения суда еще не обнародовали, но адвокат экс-главного фискала говорит, что восстанавливают из-за нарушения процедуры при увольнении Насирова Кабмином.

      Представитель "Самопомичи" Андрей Журжий рассказывает, что судя по поведению одного из коллегии судей, суд сомневался в достоверности факта существования у экс-главы ДФС гражданства Соединенного Королевства.

      Более того, говорит Журжий: "Удивляет поведение представителей КМУ и ГФС Украины в этом деле. На почти все вопросы суда и представителя Насирова ответов они фактически не предоставляли, а указывали, что информацией не обладают, но ссылались, что такая информация содержится в том или другом департаменте их органа".

      Напомним, НАБУ задержало Романа Насирова 2 марта 2017 года по обвинению в нанесении государству ущерба на сумму 2 миллиарда гривен. Он, по версии следствия, предоставил безосновательные налоговые рассрочки предприятиям депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

      Добавим, что список "побед" Романа Насирова достаточно, на этом не один год отмечал Андрей Журжий. Здесь и коррупция с возмещением НДС, крышевание конвертационных центров, преступное давление на бизнес через безосновательные уголовные дела.

      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Самопомич
      Источник: 24 Канал
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