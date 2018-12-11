Андрій Журжій: Романа Насірова поновлено на посаді глави ДФС. Дивує поведінка Уряду та самої ДФС

Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови ДФС та ще й зобов’язав виплатити йому заробітну плату за вимушений прогул.

Йдеться про позов Насірова до Державної Фіскальної служби і Кабінету Міністрів України. Самого рішення суду ще не оприлюднено, але адвокат екс-головного фіскала говорить, що поновлюють через порушення процедури під час звільнення Насірова Кабміном.

Представник "Самопомочі" Андрій Журжій розповідає, що судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС громадянства Об’єднаного Королівства.

Більше того, говорить Журжій: "Дивує поведінка представників КМУ та ДФС України у цій справі. На майже всі запитання суду та представника Насірова відповідей вони фактично не надавали, а вказували, що інформацією не володіють, але посилалися, що така інформація міститься в тому чи іншому департаменті їх органу".

Нагадаємо, НАБУ затримало Романа Насірова 2 березня 2017 року за обвинуваченнями у завданні державі збитків на суму 2 мільярди гривень. Він, за версією слідства, надав безпідставні податкові розстрочки підприємствам депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Додамо, список "перемог" Романа Насірова чималий, на цьому не один рік наголошував Андрій Журжій. Тут і корупція з відшкодуванням ПДВ, кришування конвертаційних центрів, злочинний тиск на бізнес через безпідставні кримінальні справи.