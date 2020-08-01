Каждый из нас во время путешествия ожидает увидеть что-то необычное. Поэтому 24 канал подготовил подборку мест, которые могут пощекотать нервы.

Яркие впечатления можно получить не только от красивых пейзажей, ведь в нашей стране за много лет накопилось множество жутких мест. Редакция 24 канала сделала подборку удивительных и одновременно мистических мест.

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6 мистических мест Украины

Таракановский форт

Таракановский форт или Новая Дубенская крепость расположена на окраине села Тараканов в Ровенской облпсти.

Местные старожилы говорят, что во время Второй мировой войны немцы разрабатывали в форте секретное оружие.

Также в крепости бывали случаи исчезновения людей. На одной из стен здания можно просмотреть список фамилий тех, кто так и не вернулся из форта во второй половине XX века.

А по ночам по форту блуждают призраки австрийских солдат, которые нашли свой последний приют на окраинах объекта.

Таракановский форт / Фото: vidviday.ua

Зеленый театр

Зеленый театр в Киеве всегда притягивал "неблагонадежных" представителей общества, кроме того, с самим театром происходили несчастья: то молния попадала, то он горел.

Зеленый театр – это огромное сооружение, которое имеет довольно много подземных ходов и тоннелей в горе.

Во время строительства комплекса неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев. А во времена СССР убийцы оставляли здесь тела своих жертв.

Это место окружено множеством легенд, одна из них говорит про женский монастырь, который отлучили от церкви, по другой – это центр подземных коммуникаций еще со времен основания Киева.

Мистический зеленый театр / Фото: shotam.info

Ставка Гитлера "Вервольф"

До сих пор остается тайной история ставки Гитлера, которая называлась "Вервольф". Она расположена в восьми километрах от Винницы.

Историки, исследователи и сторонники различных теорий до сих пор не определились, что же здесь происходило во время Второй мировой войны. До наших дней от ставки, которую разрушили еще во время войны, зберглось немного. Исследователи сделали аэрокосмическую съемку и наземные исследования территории уникальными приборами. Благодаря этому была получена информация: нанесены на карту подземные сооружения, ветки кабельных линий, водопроводной, отопительной, дренажной систем, обозначено возможное местонахождение ходов и запасных выходов из подземных лабиринтов.

По последним исследованиям, железобетонные глыбы, разбросанные по территории ставки – это лишь остатки стен лифтовых шахт.

Ставка Гитлера "Вервольф" / Фото: discover.vn.ua

Лысая гора

Лысая гора – это историческая местность в столице Украины. Сегодня эта гора собирает неоязычников, толкиенистов и представителей молодежных субкультур.

А вот по старым славянским поверьям, именно Лысая гора – это место, где голова змеи, которая обвивает всю землю, кусает свой хвост.

Это мистическое место окутано множеством легенд и мифов. Одна из легенд связана с сокровищами Волхвов: мол, на Лысой горе они прятали свои сокровища. Хотя это никак исторически не подтверждается.

Лысая гора в Киеве / Фото: uamodna.com

Око "Несамовитого"

Морское око, оно же озеро Несамовите, расположенное в Ивано-Франковской области и является одним из самых высоких озер украинских Карпат.

Если верить легенде, то, бросив камень в озеро, можно навлечь ужасную непогоду, которая принесет с собой шквальный ветер и ливни.

По еще одной легенде души всех людей, которые покончили жизнь самоубийством или забрали жизнь у кого-то, попадают в Несамовите. И если потревожить души грешников, то из озера появляется всадник на белом коне. А вот где конь ударит ногой – там от скал отламываются большие куски льда.

Око "Несамовитого", где покоятся грешные души / Фото: shotam.info

Олесский замок

Олесский замок был свидетелем многих событий, которые за шесть веков оставили в его истории свой след.

По данным историков, старейший замок Галичины построил один из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича, Андрей или Лев.

В 1739 году на территории имения был построен монастырь капуцинов. Представители монашеского ордена были искусными аптекарями. А одного из них считают изобретателем современного капучино.

По одной из легенд, чех Ян Каспер, который утонул в колодце во время празднования дня Святого Антония, до сих пор бродит по замку. Еще по одному поверью, Ян любил женщин, поэтому братья-монахи замуровали его в стене, обрекая на страшную смерть.

Мистика Олесского замка / Фото: myukraine.org.ua