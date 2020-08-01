Кожен із нас під час мандрівки очікує побачити щось незвичайне. Тому 24 канал підготував підбірку місць, які можуть полоскотати нерви.

Яскраві враження можна отримати не лише від красивих краєвидів, адже в нашій країні за багато років накопичилось безліч моторошних місць. Редакція 24 каналу зробила підбірку дивовижних і водночас містичних місць.

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6 містичних місць України

Тараканівський форт

Тараканівський форт або Нова Дубенська фортеця розташована на околиці села Тараканів, що на Рівненщині.

Місцеві старожили говорять, що під час Другої світової війни німці розробляли у форті секретну зброю.

Також у фортеці бували випадки зникнення людей. На одній зі стін будівлі можна побачити список прізвищ тих, хто так і не повернувся з форту в другій половині XX століття.

А ночами по форту блукають привиди австрійських солдат, які знайшли свій останній притулок на околицях об’єкту.



Тараканівський форт / Фото: vidviday.ua

Зелений театр

Зелений театр у Києві завжди притягував "неблагонадійних" представників суспільства, крім того, із самим театром ставались нещастя: то блискавка потрапляла, то він горів.

Зелений театр – це величезна споруда, яка має доволі багато підземних ходів та тунелів у горі.

Під час будівництва комплексу неподалік був цвинтар самогубців та померлих немовлят. А за часи СРСР вбивці залишали тут тіла своїх жертв.

Це місце оточене безліччю легенд, одна з них говорить про жіночий монастир, який відлучили від церкви, за іншою – це центр підземних комунікацій ще з часів заснування Києва.



Містичний зелений театр / Фото: shotam.info

Ставка Гітлера "Вервольф"

До сьогодні залишається таємницею історія ставки Гітлера, яка мала назву "Вервольф". Вона розташована за вісім кілометрів від Вінниці.

Історики, дослідники та прихильники різноманітних теорій досі не визначились, що ж насправді тут відбувалось під час Другої світової війни. До наших днів від ставки, яку зруйнували ще під час війни, збереглось небагато. Дослідники зробили аерокосмічну зйомку та наземні дослідження території унікальними приладами. Завдяки цьому була отримана інформація: нанесені на карту підземні споруди, гілки кабельних ліній, водопровідної, опалювальної, дренажної систем, позначено можливе місцезнаходження ходів і запасних виходів із підземних лабіринтів.

За останніми дослідженнями, залізобетонні брили, які розкидані по території ставки – це лише залишки стін ліфтових шахт.



Ставка Гітлера "Вервольф" / Фото: discover.vn.ua

Лиса гора

Лиса гора – це історична місцевість в столиці України. Сьогодні ця гора збирає неоязичників, толкієністів і представників молодіжних субкультур.

А ось за старим слов’янським повір’ям, саме Лиса гора – це місце, де голова змії, яка обвиває всю землю, кусає свій хвіст.

Це містичне місце оповите безліччю легендами та міфами. Одна з легенд пов’язана зі скарбами Волхвів: мовляв, на Лисій горі вони ховали свої скарби. Хоча це ніяк історично не підтверджується.



Лиса гора в Києві / Фото: uamodna.com

Око Несамовитого

Морське око, воно ж озеро Несамовите, розташоване в Івано-Франківській області та є одним з найвищих озер українських Карпат.

Якщо вірити легенді, то, кинувши камінь в озеро, можна накликати жахливу негоду, яка принесе з собою шквальний вітер і зливи.

За ще однією легендою душі всіх людей, які покінчили життя самогубством або забрали життя в когось, потрапляють у Несамовите. І якщо потривожити душі грішників, то з озера з’являється вершник на білому коні. А ось де кінь вдарить ногою – там від скель відламуються великі шматки льоду.



Око Несамовитого, де покояться грішні душі / Фото: shotam.info

Олеський замок

Олеський замок був свідком багатьох подій, які за шість століть лишили в його історії свій слід.

За даними істориків, найстаріший замок Галичини побудував один зі синів галицько-волинського князя Юрія Львовича, Андрій або Лев.

У 1739 році на території маєтку був збудований монастир капуцинів. Представники чернечого ордену були вправними аптекарями. А одного з них вважають винахідником сучасного капучино.

За однією з легенд, чех Ян Каспер, який потонув у колодязі під час святкування дня Святого Антонія, досі блукає замком. Ще за одним повір’ям, Ян любив жінок, тому браття-монахи замурували його в стіні, прирікши на страшну смерть.



Містика Олеського замку / Фото: myukraine.org.ua