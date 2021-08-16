Стихия сначала закрутила песок и пыль, а затем и несколько более крупных предметов. В телеграм-каналах опубликовали видео.

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Как реагировали люди на пляже

Отдыхающие немного перепугались. Некоторые начали собирать вещи, а некоторые наоборот смотрели на стихию, будто видят торнадо каждый день. В общем паники не было.

О пострадавших от стихии ничего неизвестно.



Торнадо под Челябинском / Фото magcity74

Торнадо в мире: последние новости

Чехию 24 июня настигло стихийное бедствие. В стране пронесся мощный торнадо. В результате он разрушил многие дома, разбил автомобили. Хуже всего, что были жертвы среди людей. Кроме того, более 150 человек пострадали. Метеорологи даже предполагали, что это мог быть сильнейший торнадо в истории Чехии.

На китайскую провинцию Шаньдун в июле тоже налетели торнадо. Очевидцы сообщали по меньшей мере о 10 стремительных вихрях, шедших друг за другом. Они повредили авто и дома.

В конце июля от торнадо пострадали и США. Стихия охватила городок Бенсейлем Тауншип в Пенсильвании. В результате получили травмы 5 человек, а 8 тысяч домов остались без электричества.

Справка. Торнадо – это атмосферное явление, которое еще называют смерчем. Оно сопровождается стремительным вихрем. Он может достигать 50 километров в длину и до 10 километров в высоту. Скорость ветра достигает более 33 метров в секунду.