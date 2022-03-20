Об этом рассказала российский историк и писательница Тамара Эйдельман в эфире 24 канала.

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О дворцовых переворотах в России

"Там, где существует демократический режим, недальновидного правителя можно свергнуть другими способами. А в России – "самодержавие, ограниченное удавкой", – пояснила она.

Однако, по ее мнению, на какой-то короткий промежуток времени переворот может все изменить.

То есть, если сейчас сбросят Путина, то, скорее всего, это позволит закончить войну. Это будет огромный рывок вперед,

– сказала историк.

Однако она уверена, что мятеж сам по себе не может все изменить. Чтобы его осуществить, нужна рота гвардейцев или несколько сотрудников ФСБ, считает Эйдельман. А вот для того, чтобы изменить страну, нужны усилия тысяч людей.

Готовность российской элиты к мятежу

"Вряд ли там есть хорошие люди, но есть и те, которые что-то соображают в происходящем. У них есть информация, они же понимают, что это не украинцы бомбят Мариуполь, а именно российские войска", – подчеркнула писательница.

Она добавила, там есть люди, которые начинают что-то понимать.

Конечно, они все ужасно боятся,

– сказала Эйдельман.

"Наверное, какие-то элиты уже хотели бы избавиться от Путина. Но стоит понимать, что Путин создал вокруг себя ситуацию маленьких группировок, которые ненавидят и боятся друг друга. Если одна из таких группировок все это устроит, то у нее будет шанс", – подытожила она.

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