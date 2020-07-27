Жуткое ДТП на Николаевщине: во время ремонта дороги столкнулись грузовики, есть погибший
Жуткая авария случилась на трассе Николаев – Благовещенское вблизи Одессы. Во время ремонта дорог на трассе не смогли разминуться два грузовика. В результате рокового столкновения один человек умер.
Еще три человека пострадали в ДТП на Николаевщине. Об этом сообщает ГСЧС.
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Детали ДТП на Николаевщине
Во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом.
На момент ДТП в кабине МАЗ находился 1 водитель, еще двое человек работали на дороге. Автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, водитель от полученных травм погиб на месте. Водитель автомобиля МАЗ и двое дорожников получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
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Авария на Николаевщине / Фото ГСЧС
В результате рокового столкновения один человек умер / Фото ГСЧС
Автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет / Фото ГСЧС