Моторошна аварія трапилася на трасі Миколаїв – Благовіщенське, що поблизу Одеси. Під час ремонту доріг на трасі не змогли розминутися дві вантажівки. Внаслідок фатального зіткнення одна людина померла.

Ще троє людей постраждали у ДТП на Миколаївщині. Про це повідомляє ДСНС.

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Деталі ДТП на Миколаївщині

Під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в автомобіль дорожньої служби МАЗ в’їхала проїжджаюча повз вантажівка MAN з напівпричепом.

На момент ДТП в кабіні МАЗ перебував 1 водій, ще двоє людей працювали на дорозі. Автомобіль MAN змінив траєкторію руху та з'їхав у кювет, керманич від отриманих травм загинув на місці. Водій автомобіля МАЗ та двоє дорожників отримали незначні травми та від госпіталізації відмовились.

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Аварія на Миколаївщині / Фото ДСНС



Внаслідок фатального зіткнення одна людина померла / Фото ДСНС



Автомобіль MAN змінив траєкторію руху та з'їхав у кювет / Фото ДСНС