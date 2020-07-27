Моторошна ДТП на Миколаївщині: під час ремонту дороги зіткнулися вантажівки, є загиблий
Моторошна аварія трапилася на трасі Миколаїв – Благовіщенське, що поблизу Одеси. Під час ремонту доріг на трасі не змогли розминутися дві вантажівки. Внаслідок фатального зіткнення одна людина померла.
Ще троє людей постраждали у ДТП на Миколаївщині. Про це повідомляє ДСНС.
Важливо Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус налетів на відбійник
Деталі ДТП на Миколаївщині
Під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в автомобіль дорожньої служби МАЗ в’їхала проїжджаюча повз вантажівка MAN з напівпричепом.
На момент ДТП в кабіні МАЗ перебував 1 водій, ще двоє людей працювали на дорозі. Автомобіль MAN змінив траєкторію руху та з'їхав у кювет, керманич від отриманих травм загинув на місці. Водій автомобіля МАЗ та двоє дорожників отримали незначні травми та від госпіталізації відмовились.
Актуально Нахабству немає меж: водій у Києві розвернувся через 4 смуги, це шокувало навіть поліцію – відео
Аварія на Миколаївщині / Фото ДСНС
Внаслідок фатального зіткнення одна людина померла / Фото ДСНС
Автомобіль MAN змінив траєкторію руху та з'їхав у кювет / Фото ДСНС