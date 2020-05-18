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Жуткое пике после мертвой петли: в Канаде разбился военный самолет – видео и фото

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Авиакатастрофа в Канаде: разбился военный самолет – фото и видео
Авиакатастрофа в Канаде: разбился военный самолет / Скриншот с видео

Авиакатастрофа в Канаде произошла 17 мая во время показательных полетов у города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Из видео и фото, изложенных в сети, можно увидеть, что самолет совершил мертвую петлю, ушел в пике и упал – якобы на один из жилых домов.

Что известно об авиакатастрофе в Канаде 17 мая

Военный самолет Snowbirds разбился вскоре после взлета с аэродрома Камлупс, как только сделал мертвую петлю, пишут в CBC.ca.

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В твиттере ВВС Канады подтвердили инцидент, но не сообщили деталей (мол, "ситуация динамическая", о каких-то выводах говорить рано). Сейчас о катастрофе известно следующее:

  • Разбился Snowbirds ВВС Канады в провинции Британская Колумбия у города Камлупс примерно в 200 милях (это 320 километров) к юго-западу от Ванкувера.
  • Официально о состоянии пилота не информировали (в минобороны сообщили только то, что он в больнице). Видео зафиксировало лишь, как с самолета кто-то катапультировался. 
  • Также в видео можно увидеть, как самолет делает мертвую петлю, затем резко уходит в пике после того, как мз него начал идти густой черный дым. 
  • Свидетели говорят, что самолет упал на один из жилых домов и уничтожил его. Но жертв, якобы, нет.

Это был полный хаос. Люди вопили и вопили. Мы думали, что нас бомбят или что-то такое,
– рассказал один из свидетелей.

Авиакатастрофа в Канаде у Камлупса: смотрите видео

Пользователи соцсетей уже успели обнародовать несколько фото, где видно место падения самолета и, вероятно, приземление пилота с парашютом.

Падение военного самолета в Канаде: смотрите фото из соцсетей

 

 

Самолет в Канаде упал возле городка Камлупс: смотрите расположение на карте

Самолеты Snowbirds и авиакатастрофы: коротко

  • Snowbirds – старые (на вооружении с 1963 года) реактивные самолеты, которые ВВС Канады использует в основном для показательных выступлений уже несколько десятилетий. В армии их воспринимают более как тренажеры, чем как военную технику.
  • Но несмотря на это еще до воскресной катастрофы было известно о восьми погибших в падениях этих самолетов – семи пилотах и одном пассажире.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Чрезвычайное происшествие авиация Постраждалі Канада
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