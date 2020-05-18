Жуткое пике после мертвой петли: в Канаде разбился военный самолет – видео и фото

Авиакатастрофа в Канаде произошла 17 мая во время показательных полетов у города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Из видео и фото, изложенных в сети, можно увидеть, что самолет совершил мертвую петлю, ушел в пике и упал – якобы на один из жилых домов.

Что известно об авиакатастрофе в Канаде 17 мая

Военный самолет Snowbirds разбился вскоре после взлета с аэродрома Камлупс, как только сделал мертвую петлю, пишут в CBC.ca.

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В твиттере ВВС Канады подтвердили инцидент, но не сообщили деталей (мол, "ситуация динамическая", о каких-то выводах говорить рано). Сейчас о катастрофе известно следующее:

Разбился Snowbirds ВВС Канады в провинции Британская Колумбия у города Камлупс примерно в 200 милях (это 320 километров) к юго-западу от Ванкувера.

Официально о состоянии пилота не информировали (в минобороны сообщили только то, что он в больнице). Видео зафиксировало лишь, как с самолета кто-то катапультировался.

Также в видео можно увидеть, как самолет делает мертвую петлю, затем резко уходит в пике после того, как мз него начал идти густой черный дым.

Свидетели говорят, что самолет упал на один из жилых домов и уничтожил его. Но жертв, якобы, нет.

Это был полный хаос. Люди вопили и вопили. Мы думали, что нас бомбят или что-то такое,

– рассказал один из свидетелей.

Авиакатастрофа в Канаде у Камлупса: смотрите видео

Пользователи соцсетей уже успели обнародовать несколько фото, где видно место падения самолета и, вероятно, приземление пилота с парашютом.

Падение военного самолета в Канаде: смотрите фото из соцсетей

Самолет в Канаде упал возле городка Камлупс: смотрите расположение на карте

Самолеты Snowbirds и авиакатастрофы: коротко