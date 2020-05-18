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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Моторошне піке після мертвої петлі: у Канаді розбився військовий літак – відео та фото

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Авіакатастрофа в Канаді: розбився військовий літак – фото, відео
Авіакатастрофа в Канаді: розбився військовий літак / Скриншот із відео

Авіакатастрофа у Канаді сталася 17 травня під час показових польотів біля містечка Камлупс у провінції Британська Колумбія. З відео та фото, викладених у мережі, можна побачити, що літак зробив мертву петлю, пішов у піке та впав – начебто, на один з житлових будинків.

Що відомо про авіакатастрофу в Канаді 17 травня

Військовий літак Snowbirds розбився невдовзі після зльоту з аеродрому Камлупс, щойно зробив мертву петлю, пишуть у CBC.ca.

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У твіттері ВПС Канади підтвердили інцидент, але не повідомили деталей (мовляв, "ситуація динамічна", про якісь висновки говорити рано). Наразі про катастрофу відомо таке:

  • Розбився Snowbirds ВПС Канади у провінції Британська Колумбія біля містечка Камлупс приблизно за 200 миль (це 320 кілометрів) на північний захід від Ванкувера.
  • Офіційно про стан пілота невідомо (у міноборони повідомили лише те, що він у лікарні). Відео зафіксувало, як з літака хтось катапультувався. 
  • Також у відео можна побачити, як літак робить мертву петлю, потім різко йде у піке після того, як з нього почав йти густий чорний дим. 
  • Свідки кажуть, що літак впав на один з житлових будинків та сплюндрував його. Але жертв, начебто, немає.

Це був повний хаос. Люди кричали й кричали. Ми гадали, що нас бомбардують чи щось таке,
– розповів один зі свідків.

Авіакатастрофа у Канаді біля Камлупса: дивіться відео

Користувачі соцмереж вже встигли оприлюднити кілька фото, де видно місце падіння літака та, ймовірно, приземлення пілота з парашутом.

Падіння військового літака у Канаді: дивіться фото з соцмереж

 

 

Літак у Канаді впав біля містечка Камлупс: дивіться розташування на карті

Літаки Snowbirds та авіакатастрофи: коротко

  • Snowbirds – старі (на озброєнні з 1963 року) реактивні літаки, які ВПС Канади використовує здебільшого для показових виступів уже кілька десятиліть. В армії їх сприймають більше як тренажери, аніж як військову техніку.
  • Та попри це ще до недільної катастрофи було відомо про вісьмох загиблих у падіннях цих літаків – сімох пілотів і одного пасажира.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Надзвичайні ситуації авіація Постраждалі Канада
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