Моторошне піке після мертвої петлі: у Канаді розбився військовий літак – відео та фото

Авіакатастрофа у Канаді сталася 17 травня під час показових польотів біля містечка Камлупс у провінції Британська Колумбія. З відео та фото, викладених у мережі, можна побачити, що літак зробив мертву петлю, пішов у піке та впав – начебто, на один з житлових будинків.

Що відомо про авіакатастрофу в Канаді 17 травня

Військовий літак Snowbirds розбився невдовзі після зльоту з аеродрому Камлупс, щойно зробив мертву петлю, пишуть у CBC.ca.

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У твіттері ВПС Канади підтвердили інцидент, але не повідомили деталей (мовляв, "ситуація динамічна", про якісь висновки говорити рано). Наразі про катастрофу відомо таке:

Розбився Snowbirds ВПС Канади у провінції Британська Колумбія біля містечка Камлупс приблизно за 200 миль (це 320 кілометрів) на північний захід від Ванкувера.

Офіційно про стан пілота невідомо (у міноборони повідомили лише те, що він у лікарні). Відео зафіксувало, як з літака хтось катапультувався.

Також у відео можна побачити, як літак робить мертву петлю, потім різко йде у піке після того, як з нього почав йти густий чорний дим.

Свідки кажуть, що літак впав на один з житлових будинків та сплюндрував його. Але жертв, начебто, немає.

Це був повний хаос. Люди кричали й кричали. Ми гадали, що нас бомбардують чи щось таке,

– розповів один зі свідків.

Авіакатастрофа у Канаді біля Камлупса: дивіться відео

Користувачі соцмереж вже встигли оприлюднити кілька фото, де видно місце падіння літака та, ймовірно, приземлення пілота з парашутом.

Падіння військового літака у Канаді: дивіться фото з соцмереж

Літак у Канаді впав біля містечка Камлупс: дивіться розташування на карті

Літаки Snowbirds та авіакатастрофи: коротко