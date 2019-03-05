Жуткое ДТП на Житомирской трассе – есть пострадавшие: фото

Событие произошло 5 марта, около 7:20 утра. Авария с участием муниципального автобуса и водителя грузовика. По состоянию на сейчас, виновного в ДТП устанавливают правоохранители. Пострадал водитель грузовика и женщина, которая была с ним. Погибших нет.

Пострадала пассажир автобуса, водитель автобуса, а также женщина и водитель грузовика. У всех пострадавших ранения средней тяжести, а именно – легкие порезы и ушибы. Читайте также: ДТП с участием военных произошло в Мариуполе. Есть пострадавшие



Все детали транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

По предварительным данным, пострадал водитель и женщина из грузовика По предварительным данным, пострадал водитель и женщина из грузовика Карта Житомира: