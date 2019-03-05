Жуткое ДТП на Житомирской трассе – есть пострадавшие: фото
Событие произошло 5 марта, около 7:20 утра. Авария с участием муниципального автобуса и водителя грузовика. По состоянию на сейчас, виновного в ДТП устанавливают правоохранители. Пострадал водитель грузовика и женщина, которая была с ним. Погибших нет.
Пострадала пассажир автобуса, водитель автобуса, а также женщина и водитель грузовика. У всех пострадавших ранения средней тяжести, а именно – легкие порезы и ушибы.
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Карта Житомира:
Источник: 24 Канал
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