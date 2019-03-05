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      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
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      Жуткое ДТП на Житомирской трассе – есть пострадавшие: фото

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      Жуткое ДТП на Житомирской трассе – есть пострадавшие: фото
      Жуткое ДТП на Житомирской трассе – есть пострадавшие: фото / Коллаж 24 канала

      Событие произошло 5 марта, около 7:20 утра. Авария с участием муниципального автобуса и водителя грузовика. По состоянию на сейчас, виновного в ДТП устанавливают правоохранители. Пострадал водитель грузовика и женщина, которая была с ним. Погибших нет.

      Пострадала пассажир автобуса, водитель автобуса, а также женщина и водитель грузовика. У всех пострадавших ранения средней тяжести, а именно – легкие порезы и ушибы.

      Читайте также: ДТП с участием военных произошло в Мариуполе. Есть пострадавшие



      Все детали транспортного происшествия устанавливают правоохранители.
       
      З попередніми даними, постраждав водій та жінка із вантажівки
      По предварительным данным, пострадал водитель и женщина из грузовика

       Карта Житомира:

       
      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
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