Моторошне ДТП на Житомирській трасі – є постраждалі: фото
Подія трапилась 5 березня, близько 7:20 ранку. Аварія за участю комунального автобуса та водія вантажівки. Станом на зараз, винного у ДТП встановлюють правоохоронці. Постраждав водій вантажівки та жінка, що була із ним. Загиблих немає.
Постраждала пасажирка автобусу, водій автобуса, а також жінка та водій вантажівки. У всіх потерпілих поранення середньої тяжкості, а саме – легкі порізи та забої.
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Карта Житомира:
Джерело: 24 Канал
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