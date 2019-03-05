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      Моторошне ДТП на Житомирській трасі – є постраждалі: фото

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      Моторошне ДТП на Житомирській трасі – є постраждалі: фото
      Моторошне ДТП на Житомирській трасі – є постраждалі: фото / Колаж 24 каналу

      Подія трапилась 5 березня, близько 7:20 ранку. Аварія за участю комунального автобуса та водія вантажівки. Станом на зараз, винного у ДТП встановлюють правоохоронці. Постраждав водій вантажівки та жінка, що була із ним. Загиблих немає.

      Постраждала пасажирка автобусу, водій автобуса, а також жінка та водій вантажівки. У всіх потерпілих поранення середньої тяжкості, а саме – легкі порізи та забої.

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      Всі деталі транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
       
      З попередніми даними, постраждав водій та жінка із вантажівки
      З попередніми даними, постраждав водій та жінка із вантажівки

       Карта Житомира:

       
      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
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