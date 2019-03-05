Моторошне ДТП на Житомирській трасі – є постраждалі: фото

Подія трапилась 5 березня, близько 7:20 ранку. Аварія за участю комунального автобуса та водія вантажівки. Станом на зараз, винного у ДТП встановлюють правоохоронці. Постраждав водій вантажівки та жінка, що була із ним. Загиблих немає.

Постраждала пасажирка автобусу, водій автобуса, а також жінка та водій вантажівки. У всіх потерпілих поранення середньої тяжкості, а саме – легкі порізи та забої. Читайте також: ДТП за участю військових сталася у Маріуполі. Є постраждалі



Всі деталі транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

З попередніми даними, постраждав водій та жінка із вантажівки З попередніми даними, постраждав водій та жінка із вантажівки Карта Житомира: