17:17
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Жуткое убийство несовершеннолетней в Харькове: 10 ударов ножом

      8 Читати новину українською
      Жуткое убийство несовершеннолетней в Харькове: 10 ударов ножом

      В Харькове 16-летний юноша из ревности убил свою 14-ти летнюю знакомую. Убийцу держат под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

      В субботу, 2 марта, в Холодногорское отделение полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Набережной лежит девушка со следами крови. На месте происшествия было обнаружено тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

      Читайте также: Убийство шведской журналистки: изобретателю Мадсену подтвердили пожизненное заключение

      В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали юношу, который причастен к этому убийству. Преступника будут судить по 115 статье Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

      Правоохранители выяснили, что между правонарушителем и жертвой раньше были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее нового парня. Затем ударил девушку около 10 раз ножом, забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался дома у товарища.

      Город Харьков и улица Набережная, где найти тело девушки

      Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас проводят первоочередные следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия. Продолжается досудебное расследование.

      Читайте также: Убийство в кредит": Лишил жизни из-за денег

      blog_ava
      Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
      сегодня
      14991
      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      сегодня , 17:00 Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      Олексій Чибісов 547
      Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy
      сегодня , 14:36 Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy
      1110
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      сегодня , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      293
      Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ
      сегодня , 16:53 Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ
      35
      Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24
      сегодня , 16:00 Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24
      34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук