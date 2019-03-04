Жуткое убийство несовершеннолетней в Харькове: 10 ударов ножом

В Харькове 16-летний юноша из ревности убил свою 14-ти летнюю знакомую. Убийцу держат под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

В субботу, 2 марта, в Холодногорское отделение полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Набережной лежит девушка со следами крови. На месте происшествия было обнаружено тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Читайте также: Убийство шведской журналистки: изобретателю Мадсену подтвердили пожизненное заключение

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали юношу, который причастен к этому убийству. Преступника будут судить по 115 статье Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители выяснили, что между правонарушителем и жертвой раньше были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за ее нового парня. Затем ударил девушку около 10 раз ножом, забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался дома у товарища.

Город Харьков и улица Набережная, где найти тело девушки

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас проводят первоочередные следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Убийство в кредит": Лишил жизни из-за денег