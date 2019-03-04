Мотороше вбивство неповнолітньої у Харкові: 10 ударів ножем

У Харкові 16-річний юнак через ревнощі вбив свою 14-річну знайому. Вбивцю тримають під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

У суботу, 2 березня, в Холодногорський відділок поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Набережній лежить дівчина зі слідами крові. На місці події було виявлено тіло 14-річної харків'янки з численними ножовими пораненнями. Про це повідомляє прес-служба поліції Харкова.

Читайте також: Вбивство шведської журналістки: винахіднику Мадсену підтвердили довічне ув’язнення

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали юнака, що причетний до цього вбивства. Злочинця судитимуть за 115 статтею Кримінального кодексу України – зумисне убивство.

Правоохоронці з'ясували, що між правопорушником і жертвою раніше були стосунки. Юнак призначив колишній дівчині зустріч. Між ними виник конфлікт через її нового хлопця. Потім від вдарив дівчину близько 10 разів ножем, забрав її телефон і втік. Хлопець переховувався вдома у товариша.

Місто Харків та вулиця Набережна, де знайти тіло дівчини



Відкрито кримінальне провадження за статею 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Наразі, проводять першочергові слідчі та розшукові дії щодо встановлення свідків та очевидців події. Триває досудове розслідування.

Читайте також: Вбивство "у кредит": Позбавив життя через гроші