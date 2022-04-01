Украинские военные мужественно сражаются за родную землю. Свою поддержку и благодарность выражает им весь народ. Не остаются в стороне и певцы.
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Зибров поблагодарил Черных Запорожцев за оборону Киева
Бойцы из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отметили, что владелец самых узнаваемых усов Украины – Павел Зибров, присоединяется к публичным людям, которые выразили поддержку бригаде.
Певец поблагодарил бойцов и командиров бригады за их борьбу.
Вы прославленные, вы мужественные. Украина на вас смотрит и гордится. Как киевлянин хочу пожелать вам крепкого здоровья. Пусть пули летят мимо вас,
– сказал Зибров в обращении.
Он призвал Черных запорожцев не дать врагу возможности пройти в Киев. А потом спел немного измененный хит "Крещатик". "Я і друзів розумів, та ворогів не зміг прощати", – говорится в песне.
Военные в ответ поблагодарили певца
Военные в ответ выразили Зиброву благодарность "за приятное словцо". Бойцы также вспомнили песню, которую он любил петь, а ее слова сейчас действительно актуальны:
"Здавалось не варто нам Бога гнівити,
Вже голуб поволі здіймає у вир,
Шануймось панове, нам жити і жити,
Коли не дзвонила в серця нам Сибір".
Зибров поблагодарил бригаду Черных Запорожцев: смотрите видео