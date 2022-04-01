Українські військові мужньо борються за рідну землю. Свою підтримку та вдячність їм висловлює весь народ. Не залишаються осторонь і співаки.

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Зібров подякував Чорним Запорожцям за оборону Києва

Бійці з 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зазначили, що власник найвпізнаваніших вусів України – Павло Зібров, приєднується до публічних людей, які висловили підтримку бригаді.

Співак подякував бійцям та командирам бригади за їхню боротьбу.

Ви славетні, ви мужні. Україна на нас дивитися і гордиться. Як киянин хочу побажати вам міцного здоров'я. Хай кулі пролітають повз вас,

– сказав Зібров у зверненні.

Він закликав чорних запорожців не дати ворогу можливості пройти до Києва. А тоді заспівав дещо змінений хіт "Хрещатик". "Я і друзів розумів, та ворогів не зміг прощати", – тепер йдеться у пісні.

Військові у відповідь подякували співаку

Військові у відповідь висловили Зіброву вдячність "за приємне слівце". Бійці також згадали пісню, яку він також любив співати, а її слова нині дійсно актуальні:

"Здавалось не варто нам Бога гнівити,

Вже голуб поволі здіймає у вир,

Шануймось панове, нам жити і жити,

Коли не дзвонила в серця нам Сибір".

Зібров подякував бригаді Чорних Запорожців: дивіться відео