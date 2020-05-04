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      Зима в мае: в Карпатах выпал снег и свирепствуют метели – видео

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      Снег в Карпатах 4 мая 2020 - видео снега в Карпатах
      Снег в Карпатах 4 мая / facebook.com/chornogora.rescue112

      Погода в Украины 4 мая в существенно ухудшилась. А в Карпатах с самого утра снежит и бушуют метели. Температура воздуха опустилась до -2 градусов.

      Такую информацию обнародовали спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста, сообщает 24 канал.

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      По словам спасателей утром видимость в горах была ограничена до 40 метров. Также дует сильный ветер с метелями.

      Смотрите видео метели в Карпатах

      Обратите внимание! Погода в Украине 4 мая будет холодной и ветреной. Синоптики предупредили о штормовом предупреждении и граде. Также ожидаются грозы и сильные порывы ветра – до 15-20 метров в секунду. Подробнее о погоде в Украине читайте по ссылке.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода Карпаты Снег в Украине Непогода в Украине
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