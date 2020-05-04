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      Зима у травні: в Карпатах випав сніг і лютують хуртовини – відео

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      Сніг в Карпатах 4 травня 2020 - відео снігу в Карпатах
      Сніг в Карпатах 4 травня / facebook.com/chornogora.rescue112

      Погода в Україні 4 травня суттєво погіршилась. А в Карпатах з самого ранку сніжить та вирують хуртовини. Температура повітря опустилась до -2 градусів.

      Таку інформацію оприлюднили рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, повідомляє 24 канал.

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      За словами рятувальників зранку видимість в горах була обмежена до 40 метрів. Також завіває потужний вітер з хуртовинами.

      Дивіться відео хуртовини в Карпатах:

      Зверніть увагу! Погода в Україні 4 травня буде холодною та вітряною. Синоптики попередили про штормове попередження та град. Також очікуються грози та сильні пориви вітру –  до 15 – 20 метрів за секунду. Детальніше про погоду в Україні читайте за посиланням.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода Карпати Сніг в Україні Негода в Україні
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