Зима у травні: в Карпатах випав сніг і лютують хуртовини – відео

Погода в Україні 4 травня суттєво погіршилась. А в Карпатах з самого ранку сніжить та вирують хуртовини. Температура повітря опустилась до -2 градусів.

Таку інформацію оприлюднили рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, повідомляє 24 канал.

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За словами рятувальників зранку видимість в горах була обмежена до 40 метрів. Також завіває потужний вітер з хуртовинами.

Дивіться відео хуртовини в Карпатах:

Зверніть увагу! Погода в Україні 4 травня буде холодною та вітряною. Синоптики попередили про штормове попередження та град. Також очікуються грози та сильні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Детальніше про погоду в Україні читайте за посиланням.