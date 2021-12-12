В этот период соотечественники в основном выбирают три направления. Какие страны в них входят – сайту 24 канала рассказал руководитель проекта Join UP! Incoming Сергей Кириченко.

Читайте Где отдохнуть на Новый год и Рождество: популярные и доступные направления для путешествий

Наиболее популярные направления

Сергей Кириченко сообщил, что среди иностранных направлений на рождественские и новогодние праздники стабильной популярностью пользуются курорты Египта.

Курорты Египта зимой занимают первое место среди украинцев / Фото – Pixabay

Кроме того, в этот зимний сезон в ТОП-3 самых популярных направлений попали ОАЭ и группа экзотических стран: Занзибар, Шри-Ланка, Мальдивы, Доминиканская Республика, Мексика.

Активно украинцы бронируют путешествия в Андорру и Турцию (преимущественно в Стамбул).

Стамбул – город, в который с удовольствием путешествуют украинцы / Фото Pixabay

Интересно Тренд на "быстрые путешествия" и оздоровительные курорты: где отдохнуть зимой в Украине

Отдых в Украине

В Украине традиционными лидерами зимой остаются отели Карпат и Закарпатья: курорты Буковель, Яблуница, Яремче, Татаров, Драгобрат, Поляна.

По словам эксперта, в последнее время украинцы предпочитают проживать в отдельных коттеджах, а не в номерах. В основном соотечественники путешествуют большой семьей или компанией друзей.

Украинские горы также популярны на зимние праздники / Фото koruna

Также они берут с собой домашних питомцев, поэтому все больше отелей предоставляют услугу размещения с животными.

В период Рождества и Нового года больше всего желающих арендовать жилье в центральной части курорта – как можно ближе к праздничным локациям, чтобы быть в эпицентре событий. Кроме того, туристов интересует расширенный спектр услуг: наличие крытого бассейна, СПА, чанов,

– резюмировал Сергей Кириченко.

Все чаще украинцы берут домашних питомцев на зимний отдых / Pixabay