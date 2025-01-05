Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что значительную часть охваченных штормом районов укроет тяжелый мокрый снег толщиной до 30 сантиметров, другие может ожидать масштабная ледяная буря.

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Каким штатам грозит зимняя буря

Шторм начался в субботу, 4 января, из-за влажных воздушных масс, двигавшихся к северу от Мексиканского залива. Синоптики ожидают, что наибольшее количество осадков ждет штаты Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

Центр прогнозирования штормов также заявил о 3 уровне повышенного риска суровой погоды в воскресенье, 5 января, для некоторых районов Нижней долины Миссисипи, а 2 уровень риска охватывает большую часть Луизианы и Миссисипи. Тем временем губернаторы Кентукки и Вирджинии объявили чрезвычайное положение, а губернатор Мэриленда заявил о состоянии готовности.

Погода в Соединенных Штатах 5 января 2025 года / Фото: National Weather Service

Отмечается, что шторм может сопровождаться порывистым ветром, а обледенение грозит перебоями с поставками электроэнергии. Национальная метеорологическая служба предупредила, что граждане должны "рассмотреть возможность отложить все поездки" и что водители "должны быть чрезвычайно осторожными, если путешествие является абсолютно необходимым".

По прогнозам, осадки должны закончиться до понедельника, 6 января, однако низкие температуры во вторник могут вызвать дополнительные проблемы.