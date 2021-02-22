Самые большие проблемы, как оказалось, были с поставками природного газа. Весь свет Техаса зимой обычно работает именно благодаря газу, потому что места добычи нефти и трубопроводы замерзают, а электрическое отопление имеют не все.

Лауреат Нобелевской премии разбирает причины, по которым Техас так сильно пострадал от зимней непогоды. "Политики – это не боги и не святые", – предостерегает Пол Кругман в тексте для NYT.

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Безответственные республиканцы

Всемирно известный ученый объясняет: поскольку не боги, то они принимают плохие политические решения. Поскольку не святые, часто пытаются избежать ответственности за свои провалы. Они либо считают, что сделали то, что и каждый на их месте; или, что это вина кого-то другого. Некоторое время политика в отношении отключений электроэнергии по всему Техасу была довольно нормальной.

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Действительно, лидеры штата проводили необдуманную политику, которая заложила основы для катастрофы, а потом пытались уклониться от ответственности. Их поведение было недостойным, но мы видели эту негодность уже неоднократно за последние годы. Однако, все изменилось через день после того, как суровость проблем стала очевидной.

Система не была готова к зимней непогоде такого размаха / Фото Sky News

Республиканцы-политики и правые медиа, недовольные переброской обвинений в их сторону, объединились вокруг зловещей лжи. Поверив в теорию, что энергия ветра и солнца вызвала крах электросети Техаса; а радикальные экологи – виноваты, что миллионы людей мерзнут в темноте. На самом деле же, консервативные республиканцы управляют им уже целое поколение.

Такое видение – не обычное политическое злоупотребление. Это продолжение энергетической политики, где штурм Капитолия 6 января был "фальшивой операцией Антифа". Грубое отрицание реального мира, только ради избегания ответственности и демонизации своих оппонентов. Еще один показатель нравственного и интеллектуального краха американского консерватизма.

Что на самом деле произошло в Техасе

История ситуации в Техасе выглядит довольно понятной. Как и многие другие штаты, "Одинокая Звезда" имеет частично дерегулированный рынок электроэнергии. Но это дерегуляция пошла здесь дальше, чем где-либо еще. Например, компаниям нельзя устанавливать резервные мощности для борьбы с потенциальными чрезвычайными ситуациями. Это сделало электричество дешевле в нормальные времена, но когда все плохо, система остается уязвимой.

Техасские чиновники также игнорировали риски, связанные с экстремальным холодом. После того, как холодная волна в 2011 году оставила миллионы техасцев без света, Федеральная комиссия по энергетическому регулированию взялась действовать.

Энергетический остров

Она призвала штат термоизолировать электростанции и трубы на будущее и прибегнуть к другим мерам. В ответ Техас сознательно Она призвала штат термоизолировать электростанции и трубы на будущее и прибегнуть к другим мерам. В ответ Техас сознательно отрезал свою систему от остальных США, сделав ее независимой. Таким образом, избавившись от федеральной регуляции и лишь частично выполнив рекомендации.

И сильные морозы действительно пришли, к которым мощности электроэнергии были плохо готовы.

Техасцы были вынуждены жить без света / Фото NYT

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Мы видим огромные страдания и, вероятно, большое число смертей. Те есть, Техас переживает стихийное бедствие, которое было значительно ухудшено политическими ошибками. И чиновники, которые это допустили, должны ответить. Но вместо того, чтобы признать это, начиная от губернатора Грега Эбботта и дальше вниз, полагались почти исключительно на правый медиапул. И обвинили зеленую энергетику, особенно на ветряки.

Сила ветра и мир постправды

Действительно, Техас генерирует много электричества из ветра, но это лишь капля в море. Причина в том, что ветряная энергетика в наши дни сохраняет деньги и эффективна там, где много дует (например в этом штате).

С другой стороны, сильный холод заставил ветровые турбины остановиться, потому что они были неэффективно подготовлены к зиме. Но, как сказано выше, такая проблема была во всех секторах, включая газ. Так почему же все усилия были брошены на обвинение ветра?

Причины очевидны: это способ для избранных политиков и сторонников свободного рынка снять с себя ответственность за провалившуюся дерегуляцию. И способ задобрить интересы добытчиков ископаемого топлива, которые дают большую часть политических взносов именно республиканцам. И поскольку прогрессивным силам больше нравится возобновляемая энергетика, то другому лагерю остается только игнорировать климатические изменения.

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Но почему они думают, что за такую ​​очевидную ложь им ничего не будет? Потому что те, кто ее продвигают, знают: они действуют в политическом ландшафте постправды. Если 2/3 республиканцев верят, что Антифа штурмовали Капитолий, то продать своей "базе" нарратив о техасской электрической катастрофе – практически детские игрушки.

И если вы ожидаете каких-либо изменений в политиках, которые к этому привели, не рассчитывайте на это. По крайней мере, пока Техас остается республиканским. Принимая во внимание все, что мы раньше увидели, дальнейшая демонизация ветровой энергетики, будет "править политический бал" и в дальнейшем. А не реалистичное понимание того, что произошло.