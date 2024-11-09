В разговоре с 24 Каналом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил вероятность такого сценария и рассказал, как украинцам следует готовиться к зиме.

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Насколько реален сценарий по 20 часов без света

Издание Politico, ссылаясь на нескольких украинских энергоэкспертов, спрогнозировало, какой будет ситуация с отключениеми света в Украине зимой. Итак, если сильно похолодает и россияне нанесут новые удары, то света в Украине может не быть до 20 часов в сутки.

В результате это может привести к отсутствию тепла в домах, остановки критически важных предприятий и выезду украинцев за границу в поисках убежища.

Когда против вас воюет одна из крупнейших стран в мире и она атакует вашу инфраструктуру, то чисто теоретически могут быть любые сценарии,

– отметил Харченко.

Впрочем, по его мнению, вероятность такого сценария довольно низкая, учитывая работу, которую Украина сделала с точки зрения улучшения противовоздушной защиты энергетики, подготовки аварийных бригад и тому подобное.

Как подготовиться к зиме

Каждая зима во время войны была для украинцев тяжелой, однако в этом году энергетическая инфраструктура подверглась разрушительным обстрелам. Поэтому людям надо готовиться к холодам, ведь эта зима будет одной из самых тяжелых.

Как отметил директор Центра исследований энергетики, жителям многоэтажек надо думать не о своей квартире, а о доме в целом. Прежде всего установить резервное питание, которое поможет работать отоплению, водоснабжению, лифтам и тому подобное.

Даже в условиях работы критической инфраструктуры, если в доме нет света и насосы не работают, то соответственно дом этих сервисов не получает,

– сказал Харченко.

Как повлияет на энергосистему увеличение импорта

Украина и Европейский Союз договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 гигаватта с 1,7 гигаватта, как было раньше.

Это существенно поможет, ведь 400 мегаватт, на которые увеличили лимиты импорта, это фактически половина очереди. То есть на 50% от одной очереди меньше будет ограничение потребителей, если отключения все же будут,

– пояснил директор Центра исследований энергетики.

Однако с другой стороны, это не гарантирует, что зимой не будет ограничений. Он добавил, что увеличение импорта не панацея, но полезная и вспомогательная вещь.

Как могут помочь партнеры

Харченко отметил, что партнеры не смогут сделать так, чтобы Украина прошла эту зиму без отключений. С точки зрения энергетики все, что можно было сделать – уже сделано, или завершается сейчас. Другое дело, что будут и следующие зимы.

Ни одна волшебная палочка не вернет в Украину уничтоженные и сильно поврежденные мощности, которые невозможно восстановить. Надо строить новые,

– сказал директор Центра исследований энергетики.

Однако партнеры могут сделать механизм, который бы сделал возможным приход иностранных инвесторов в украинскую энергетику. Прежде всего речь идет о страховании от политических и военных рисков, которое покрывалось бы из фондов партнеров.

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Например, союзники могут за 25 миллионов евро купить для Украины газосжигательную турбину мощностью 50 мегаватт. А если те же 25 миллионов направить на покрытие рисков инвесторов, то соответственно инвесторы смогут инвестировать под это покрытие более 120 миллионов евро. Тогда таких турбин станет не менее 4.

"Если европейские и американские партнеры переключатся с идеологии "мы попробуем купить какое-то оборудование" на идеологию "мы поможем своим же инвесторам вкладываться в украинскую энергетику", то это принесет нам гораздо больше пользы", – подытожил Харченко.