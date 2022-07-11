В случае оккупации осень и зима 2022 будут для Крыма очень и очень тяжелым временем. По данным источников 24 канала в разведке, экономика полуострова значительно пошатнулась еще 8 лет назад, когда россия его на время захватила. Полномасштабное путинское вторжение вообще поставило крест на любом развитии Автономной Республики.

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Санкции, полноценное превращение Крыма в одну большую военную базу, а также тотальное безразличие кремля относительно будущего местного населения, не оставили никаких шансов для того, чтобы люди смогли обеспечить себя деньгами и дотянуть до сезона отдыха 2023 года.

Бюджет потеряет почти 6 миллиардов рублей

Война, в которую решил поиграть Путин, привела к девальвации российской валюты, стремительному ухудшению ситуации во многих отраслях, а также к подъему проукраинских настроений в Крыму.

Поэтому цены на продукты, которые на полуострове и так были чуть не выше московских, стремительно выросли. И хотя боевая пропаганда в большинстве своем победила холодильник, каждый житель оккупированного и аннексированного региона последствия войны на своем кармане, а это фактически только начало.

Львиная доля крымчан так или иначе зарабатывала на жизнь за счет туризма. Кто-то сдавал в аренду дома у моря, кто-то занимался обслуживанием отдыхающих и фактически жил только за доходы от сезонной работы.

Кроме того, большую часть доходов в бюджет оккупированного Крыма составляли именно деньги от туризма. В 2021 году поступления в оккупационную казну от этой отрасли составили почти 5 миллиардов 779 миллионов рублей, что является практически десятой частью от общих доходов бюджета.

Из-за войны ситуация с доходами в Крыму может существенно измениться. Особенно с учетом того, что Крым при оккупантах является убыточным регионом, а москве приходилось ежегодно покрывать более 100 миллиардов для затыкания всех дыр в бюджете.

Если путин и его стая решат не поддерживать регион, где живут украинцы-изменники, жизнь на полуострове станет невыносимой с чрезвычайной скоростью. Поскольку Крым обходится москве очень дорого, а решение о снижении финансовой поддержки дотационных регионов уже находится на столе в бункере, дальнейшее ухудшение жизни в Крыму уже не за горами.

Впрочем, даже в случае полноценной поддержки полуострова на уровне прошлых лет, обычные жители Крыма этого не очень почувствуют. Ведь весь бизнес, направленный на туризм, сейчас находится в состоянии стагнации. Отдыхать на остров в этом году никто не приехал. Так что не будет ни зарплат, ни доходов, ни пополнения бюджета.

Отели вынуждены предлагать огромные скидки, но никто все равно не едет

Провал туристического сезона в оккупированном россией Крыму прогнозировали в местной "власти" еще в марте, но даже пессимистические прогнозы не оправдались. Потому что реальность оказалась гораздо хуже.

По состоянию на 11 июля пустуют вообще все отели, которые еще год назад были наголову забиты российскими туристами. Во время, когда должен был быть самый разгар сезона, туристов в Крыму можно сосчитать по пальцам одной руки. Они не оставляют денег в местных ресторанах, не арендуют дорогостоящую недвижимость и не живут на широкую ногу.

Из-за этого крымчане, которые жили за доходы от туристов, находятся в шоковом состоянии. Они уже поняли, что в этом году им придется голодать.



Крымские пляжи во время разгара туристического сезона / Фото "Эспрессо"

Кроме того, туристический бизнес пока не просто недополучает средства, а еще безумно их теряет. Ведь содержание пустых построек в надлежащем состоянии, обеспечение работы пустых ресторанов, торгово-развлекательных центров много стоит. Но ведь ожидать улучшения крымчане никак не могут. Так как путинская война не останавливается, через Крым постоянно переправляют бронетехнику в направлении материковой Украины, а обратно едет нескончаемый поток гробов. Потому что военные объекты на полуострове могут стать целью для украинской артиллерии. И никто не захочет отдыхать в такой обстановке, даже если это будет бесплатно, а отдых в Крыму во время его оккупации всегда стоил заоблачных денег.