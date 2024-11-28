Сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Ukraїner Q". Соучредители движения сообщили, что они даже подумать не могли, что их деятельность превратится в настоящее женское сопротивление.

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Как возникла идея создания "Злой Мавки"

Соучредители движения рассказали, что все началось с шуток на кухне.

Было ощущение безысходности, но в то же время и злость. От тех шуток сквозь слезы подумалось: "неужели мы ничего не можем сделать?",

– заявила одна из соучредителей.

В то же время другая добавила, что было трудно смотреть на захватчиков в родном городе, видеть их триколор и бояться слушать украинские песни.

"Причиной и толчком (к созданию движения сопротивления – 24 Канал) были оккупанты. Мы и до создания своего движения помогали различным активистам, но потом, когда сопротивление ушло в андеграунд, захотелось показать россиянам силу украинских женщин", – отметили в движении.

Организаторы движения хотели показать, что украинские женщины смелые и сильные и они никогда не будут "цацкаться" с оккупантами.

Дополнительным стимулом для создания "Злой Мавки" стало то, что оккупационные войска очень вызывающе себя вели с украинками и им очень не нравилось женское сопротивление.

"Знаете, с оружием на врага – немного не наше. Поэтому начали появляться разные идеи", – отметила одна из соучредителей.

Еще одна соучредитель движения добавила, что они не ожидали, что их "маленькие пакости" против россиян превратятся в настоящее женское сопротивление.

Каково отношение оккупантов и местного населения к движению сопротивления

Одна из соучредителей рассказала, что наибольшей угрозой для участников движения сопротивления являются камеры, ведь оккупанты установили их "на каждом столбе". Вскоре также должны появиться камеры, которые идентифицируют лица.

Другая соучредитель добавила, что оккупанты отслеживают действия в интернете, прослушивают телефоны, проверяют на улице.

Это опасно не только для нас (участников движения сопротивления – 24 Канал), но и для проукраински настроенных людей на временно оккупированных территориях,

– отметила соучредитель движения.

Также происходят обыски местного населения и распространена практика доносов. Еще одна соучредительница отметила, что ее злит, когда люди говорят, что их действия – "детский сад".

"Сопротивление не угасает, но это правда, что оккупанты делают все, чтобы все усложнить. Это означает, что нужно быть еще более изобретательным", – подчеркнула она.

Соучредители движения заметили, что часто им в комментариях люди, которые также находятся в оккупации, пишут слова благодарности за их деятельность.

"Здесь (на оккупированных территориях – 24 Канал) предателей тоже хватает, их много, всяких стукачей, которые очень хотят выслужиться перед этими оккупантами", – добавила одна из соучредителей движения.