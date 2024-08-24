На российских рублях от "Мавки" изображен разрушенный Крымский мост и ВСУ, которые вскоре освободят украинские земли.

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Новые рубли от партизан

От Крыма до Луганска оккупанты будут находить сотни банкнот, которые мы распространили. Они расскажут им о близком будущем – подразделения ВСУ, выгоняют ра**стов из Украины, а также то, что совсем скоро осуществится – Крымский мост в огне,

– написали в "Злой Мавке".

Партизаны обратились к оккупантам за напоминанием, что все, что изображено на их купюрах вскоре станет реальностью. Также "Мавка" поблагодарила Вооруженные Силы Украины и поздравила государство с Днем Независимости. Там указали, что Украина будет свободна от оккупантов.

"Мавка" пишет, что можно представить удивление жителей Керчи, Симферополя и Севастополя, когда подбирая банкноту на улицах города, они увидели не очередной памятник прошлого, а символы нашего настоящего – ВСУ и разрушенный Крымский мост. Эти банкноты могут стать сувениром к будущему освобождению Крыма.

"Всю российскую фигню мы убрали, сделали лучше. Все нашли? Каждая деталь имеет значение", – написали партизаны.

Новые рубли от "Злой Мавки" на оккупированных территориях: смотрите фото