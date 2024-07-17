Печатные брошюры получили общины прифронтовых и приграничных областей Украины. Правила, спасающие жизни, доступны также онлайн.

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Что содержится в новой брошюре от dovidka.info и зачем ее скачивать

Сегодня каждый из нас так или иначе оказывает сопротивление врагу. Кто-то – активно, а для кого-то быть в безопасности и заботиться о родных – это единственный вид сопротивления, на который хватает сил. Поэтому эта брошюра пригодится каждому украинцу,

– говорит Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Брошюру создали вместе с Центром национального сопротивления. Игорь Соловей уверен: прочитанные заранее инструкции увеличивают шансы на спасение.

В издании уделили большое внимание информационной безопасности / Скриншоты 24 Канала

В брошюре "Жизнь во время войны: советы по безопасности, медицине и сопротивлению" рассказали, как действовать во время различных ситуаций, которые могут случиться с каждым. Также есть советы по проверке информации, кибербезопасности, медицине и сопротивлению врагу:

алгоритмы оказания первой помощи раненым от обстрелов;

правила безопасности в интернете и советы по защите личных данных;

методы ненасильственного сопротивления для каждого – в оккупации и на прифронтовых территориях;

план действий в случае ядерной или химической угрозы;

советы, как эвакуироваться, где найти информацию об эвакуации и что взять с собой.

Вот несколько важных советов из издания / Скриншоты 24 Канала

"Третий год проект dovidka.info дает множество советов на все случаи жизни. Сегодня только на сайте собрано более 200 проверенных инструкций. Людям сейчас особенно важно чувствовать поддержку и иметь проверенную и качественную информацию. Поэтому dovidka.info постоянно создает новые продукты и новые формы донесения информации", – подытожил Игорь Соловей.

Важно! Электронную версию можно скачать по этой ссылке.