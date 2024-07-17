Друковані брошури отримали громади прифронтових і прикордонних областей України. Правила, що рятують життя, доступні також онлайн.

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Що міститься в новій брошурі від dovidka.info і навіщо її скачувати

Сьогодні кожен із нас так чи інакше чинить спротив ворогу. Хтось – активно, а для когось бути в безпеці та піклуватись про рідних – це єдиний вид спротиву, на який вистачає сил. Тож ця брошура стане в пригоді кожному українцеві,

– говорить Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Брошуру створили разом із Центром національного спротиву. Ігор Соловей упевнений: прочитані заздалегідь інструкції збільшують шанси на порятунок.

У виданні приділили велику увагу інформаційній безпеці / Скриншоти 24 Каналу

У брошурі "Життя під час війни: поради з безпеки, медицини та спротиву" розповіли, як діяти під час різних ситуацій, що можуть трапитися з кожним. Також є поради з перевірки інформації, кібербезпеки, медицини й спротиву ворогу:

алгоритми надання першої допомоги пораненим від обстрілів;

правила безпеки в інтернеті та поради для захисту особистих даних;

методи ненасильницького спротиву для кожного – в окупації та на прифронтових територіях;

план дій у разі ядерної або хімічної загрози;

поради, як евакуюватися, де знайти інформацію про евакуацію та що взяти з собою.

Ось декілька важливих порад із видання / Скриншоти 24 Каналу

"Третій рік проєкт dovidka.info видає безліч порад на всі випадки життя. Сьогодні лише на сайті зібрано понад 200 перевірених інструкцій. Людям зараз особливо важливо відчувати підтримку й мати перевірену та якісну інформацію. Тому dovidka.info постійно створює нові продукти та нові форми донесення інформації", – підсумував Ігор Соловей.

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